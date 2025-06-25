大阿里山製茶賽 兄弟獲冠、季軍

評審依據香氣與滋味為主要指標，搭配外觀與茶湯色澤進行綜合評分。（記者王善嬿攝）

2025/06/25 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉農會主辦今年大阿里山茶區清香烏龍茶（半球型包種茶）製茶技術競賽，前天及昨天經過兩天一夜的馬拉松式競賽，昨天下午競賽成績揭曉，冠軍由李柏蒼獲得，李的弟弟李柏儀拿到季軍，兄弟齊獲獎傳為佳話，李柏蒼也將代表嘉縣參加「全國部分發酵茶製茶技術競賽」，爭取最高榮譽。

此次競賽在隙頂國小及四個茶廠舉行，參賽的四十位製茶師來自番路、竹崎、梅山、阿里山鄉，年齡為十八歲至五十歲。

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競賽經使用指定品種阿里山青心烏龍，完成製茶工序，由前茶業改良場魚池分場長郭寬福、茶業改良場研究員楊小瑩等專家組成評審團，依香氣與滋味為主要指標（占比六十％），搭配外觀、茶湯色澤等綜合評分，最後選出前十強，李柏蒼、李柏儀兄弟分別拿到冠軍與季軍。

縣長翁章梁、番路鄉農會總幹事趙幸芳等人昨到場頒發獎金、獎牌給獲獎者。

郭寬福說，參賽選手製成的茶葉香氣變化自然，製程細節掌握度高，展現中生代製茶者專業潛力。前段萎凋處理與炒菁火候是成敗關鍵，優勝者在穩定性與層次感上表現優異，技術堪可與資深茶師比肩。

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