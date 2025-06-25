鳳梨田變身 中正大學特區二期開發77公頃

中正大學特定區第二期區域現況多為鳳梨田。（記者林宜樟攝）

2025/06/25 05:30

採市地重劃 9月開座談會徵求地主同意書 工程設計、招標 明年啟動

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動民雄鄉「中正大學特定區第二期市地重劃案」，目前已啟動前置作業，預計九月召開土地所有權人座談會說明計畫內容，並同步徵求地主同意書。縣府表示，第二期整體開發面積達七十七公頃，預定明年啟動工程設計與招標，目標於二○三一年底前完成施工及開發，完成後不僅是住宅區，將結合中正大學與鄰近產業園區資源，成為吸引青年就業與返鄉定居的現代化新聚落。

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目標2031年底完工 形成新聚落

中正大學特定區早在一九九二年即開始規劃開發，第一期以區段徵收完成開發；第二期則於二○一三年經內政部核定改採市地重劃，原於二○二三年五月完成細部計畫審議，經多次都市計畫檢討與修正，正由縣府啟動前置作業，因重劃案地主平均負擔超過四十五％，依法需取得過半數同意，再提報內政部審議。

因應產業發展 可容納五千位居民

縣府地政處長邱慧燕表示，第二期區域現況多為鳳梨田，位於中正大學東西兩側，鄰近大埔美精密機械園區、民雄航太暨無人機產業園區。全區可建築用地達四十五公頃，公共設施用地則規劃約卅二公頃，預估可容納五千位居民。

第二期開發除了補足區域居住空間，完成後不僅是住宅區，設施方面將建置完善的道路、公園、廣場、停車場及綠地，並針對地勢需求納入滯洪與排水設施，結合中正大學與鄰近產業園區資源，成為吸引青年就業與返鄉定居的重要據點，預計新增超過四萬個就業機會，打造結合產業與生活的新興核心城鎮，帶動整體轉型升級。

邱慧燕說，第二期預定明年啟動工程設計與招標，辦理規劃與發包作業預計需一年半，後續工程施工期約為四年，整體開發歷時約六年，目標於二○三一年底前全面完成，屆時將完整串聯生活、就業、交通與公共服務機能，打造現代化新聚落。

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