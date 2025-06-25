雲縣國中小教甄錄取116人 優先補進偏鄉

2025/06/25 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣一一四學年度國中小學及幼兒園教師甄選放榜，今年國小及幼兒園開缺七十七人、國中開缺四十一人，因參加中區聯合命題，多縣市筆試同一天舉行，到考率約五成，錄取率提高，共錄取一一六人，有考了好幾年的民眾今年終於金榜題名，開心與親友分享喜訊。

教育界人士表示，各地缺教師原因與「教師月退八五制」及現在學生不好教、家長溝通不易等有關，以致出現教師退休潮，以雲林為例，今年就有一○九名教師退休。

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各縣市為補足教師人力，連三年辦教師甄試，雲林縣一一二學年度國小及學前一○三人、國中一二二人，其中國小一般普通教師開缺五十人；一一三學年度學前及國小教師開缺一一九人，國小一般普通教師開缺六十人，創近十年新高。

今年國小及學前開缺減為七十七人，國中教師開缺四十一人，包括國語文八人，英語、理化、生活科技、視覺藝術及身心障礙特教教師都開缺五人，專任輔導教師也開缺六人。

教育處指出，雲林縣今年教師甄試報名國小及幼兒園六五六人、國中七三七人，筆試是參加中區教師甄試聯合命題，新竹、苗栗、台中、彰化、南投及雲林，加上東部學校也參加，筆試同一天舉行，到考率約五成，其中學前特教及國小專任輔導原開缺都五人，只四人錄取，總計錄取一一六人。

教育處強調，雲林六班以下學校逾百所，且多數位處偏鄉，為確保教師穩定，教甄錄取教師將優先補進偏鄉。

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