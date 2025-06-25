登革熱防治 雲林號召清除孳生源

雲林縣長張麗善（右三）、北港鎮長蕭美文（左三）等人，示範清洗儲水桶。（記者鄭旭凱攝）

2025/06/25 05:30

埃及斑蚊幼蟲擴散到北港 消滅病媒蚊 縣府籲把握雨後黃金孳清期

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國家衛生研究院去年在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊幼蟲，證實埃及斑蚊已跨越北港溪抵達雲林縣，疾管署及雲林縣政府昨天戰戰兢兢在北港鎮老人會辦理登革熱防治記者會，號召民眾攜手清除孳生源，消滅病媒蚊幼蟲孑孓，全力防治登革熱。

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主動清除家戶內外積水容器

「齊心孳清、家戶動起來」登革熱防治記者會昨天有疾管署南區管制中心副主任陳紫君、雲林縣長張麗善、衛生局局長曾春美、北港鎮長蕭美文及各里里長、民意代表及民眾參加。陳紫君表示，去年全球共發生一千四百萬例以上的登革熱，創下歷史新高，今年台灣已累計八十二例登革熱境外移入病例，加上埃及斑蚊正由南往北擴散，疫情面臨內憂外患，必須特別注意。

張麗善昨天現場向民眾示範教導滅孑撇步，呼籲鄉親把握「雨後黃金孳清期」，主動清除家戶內外積水容器，降雨後落實「巡、倒、清、刷」四步驟，就能清除登革熱孳生源。

曾春美表示，雲林縣目前雖沒有登革熱本土確診病例，但全國有八十二例登革熱境外移入病例，感染來源包括印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞等，暑假將近，民眾出國旅遊時要留意防蚊，除了穿著淺色長袖衣褲並使用防蚊藥劑，以減少被蚊子叮咬的機會，回國後也要自我健康監測十四天，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史及活動史。

曾春美說，查獲孳生源者將開立改善通知書，限期未改善將依傳染病防治法規定，處三千元到一萬五元不等罰款。

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