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    跳電頻傳 寶山鄉長質疑台電減壓輸出

    寶山鄉長邱振瑋說，近期村民大會有鄉親反映頻頻跳電。（寶山鄉公所提供）

    寶山鄉長邱振瑋說，近期村民大會有鄉親反映頻頻跳電。（寶山鄉公所提供）

    2025/06/25 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉長邱振瑋表示，入夏後寶山許多家戶頻跳電，近期多人在村民大會上抨擊，懷疑台電將主要電力提供給新竹科學園區使用，卻對一般家戶的民生用電減壓輸出，昨在寶斗村民大會中，半小時連續跳電三次，為此地方人士與台電、竹科管理局、台積電今將於立法院開協調會。

    懷疑主要電力給竹科使用

    台電新竹區處喊冤表示，昨天寶山地區供電線路運轉正常，經查寶斗村集會所跳電是因村民大會開會期間用電增大，內線開關容量不足跳脫所致，純屬內線問題。大崎村電壓不穩常停電是因供電線路辦理計畫性遷移，另因供電線路沿線樹竹茂密所致。

    台電說當地去年九月迄今計畫性停電十三次，大崎村因松鼠和樹木碰觸造成三次停電和兩次瞬停，但由於竹科寶山基地的用電是從轄內變電所饋供，因此並沒有影響周邊住戶的原供電裕度。

    台電喊冤 今將召開協調會

    針對大崎村的供電線路樹竹茂密問題，台電新竹區處已加強鄰線樹竹的修剪，並辦理老舊線路汰換，以強化當地的供電穩定度。

    邱振瑋說，上星期在大崎村召開村民大會時，就有好幾位鄉親陳情，指稱近來家用電壓不穩、時常會停電，已經造成電器損壞，不少村民懷疑是新竹科學園區（寶山用地）二期擴建工程施工案所致。

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