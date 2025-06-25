竹北市場改造 青創美食攤鋪進駐

竹北傳統市場的太子樓廊道經改造後，成功吸引首家青創異國料理餐鋪進駐。（記者黃美珠攝）

2025/06/25 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北傳統市場已經有五十五年歷史，竹北市長鄭朝方上任後先是從廁所、攤招開始啟動改造，提升整體採買環境，最近又自編經費更新市場屋頂「太子樓」的結構，且美化市場走廊空間，改善通風，吸引店鋪進駐，鄭朝方昨天特別號召來客體驗，展現竹北市場不只是傳統市場，還新添了觀光魅力。

美化市場走廊 改善通風

鄭朝方表示，針對年過半百的竹北市場，首先整理市場環境、美化廊道動線，更規劃與輔導年輕攤商加入實現創業，希望吸引更多青創美食攤鋪與來客。

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其中最近剛完成的「太子樓廊道」的改善不僅美化了市場的走廊空間，讓傳統市場不只好買，也變得舒適怡人。因為過去隨著夏季到來，悶熱與通風不良長期困擾著攤商及菜籃族，為此他在太子樓廊道加裝多組吊掛式導流式風機、排風扇、大型涼風扇等，也更新市場屋頂三組已劣化的「太子樓」，有效提升隔熱與通風效能，讓民眾即使在炎炎夏日也能舒適採買。

更新「太子樓」 可望成打卡點

鄭朝方說，「太子樓」是傳統日式建築中的「越屋根」，透過熱空氣上升原理將悶氣導出屋外，達到通風與降溫效果。然而經年累月使用，原結構遮板早已劣化、剝落、掉屑，嚴重影響原有功能。

這次施工更新太子樓，也進一步把主攤區內原本雜亂不堪的中央走道重新整理，打造出光線灑落、簡潔明亮的「太子樓廊道」，且注入減法美學後，提升空間質感，變成猶如網美般的環境，可望能成為IG打卡新景點。

太子樓廊道經改造後，成功吸引首家青創異國料理餐鋪Uncle Tacos墨西哥健康餐進駐，攤商唐顥榕（Rod）是豬肉攤商的女婿，他覺得在傳統市場創業，是年輕人築夢踏實的好選擇。

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