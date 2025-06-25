優秀移工 苗縣表揚20模範外國人

苗栗縣政府表揚20位模範外籍移工，感謝他們的奉獻與付出。（記者張勳騰攝）

2025/06/25 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府昨舉行模範外國人表揚活動，由縣長鍾東錦頒獎表揚廿位來自產業及家庭看護領域的優秀移工，其中今年唯一獲獎的農業移工為三灣鄉農會推薦的越南籍童文良，由總幹事謝杏玲陪同接受表揚；鍾東錦感謝外籍移工對縣內經濟發展與家庭照護的付出和貢獻，也呼籲企業及雇主善待移工朋友，將獲得更多的回饋。

表揚活動邀請去年移工歌唱比賽獲得第二名的菲律賓籍艾迪隆，獻唱國語歌曲「你好不好」揭開序幕。

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苗縣府勞工及青年發展處長王浩中表示，今年辦理第三屆模範外國人表揚，從全縣約二．四萬名外籍移工中，遴選出廿位頒發「模範移工」獎牌及行李箱獎勵，其中包括來自企業與產業領域的移工十四人，另有一名農業移工和五名家庭看護工。

王浩中指出，這些模範移工不僅在工作表現上備受肯定，也積極主動融入台灣生活。他們主動學習中文，提升與同事、雇主間的溝通效率與信任感；也有移工運用身語言能力協助翻譯，協助同鄉適應台灣生活。

鍾東錦表示，縣內目前有二．四萬名移工、一．七萬名新住民，移工人數約佔總勞動人口的十分之一，對紓解缺工困境幫助很大，這些模範移工堅守崗位表現優異，而他們背後的雇主也是模範企業，善待外籍移工絕對是好事。

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