頭份流東2號橋有坑洞 又傳騎士自摔

2025/06/25 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份流東二號橋附近之前因道路旁出現坑洞，導致民眾發生自摔事故，惟會勘後尚未改善完成，廿三日晚間又傳出自行車騎士自摔；而苗十七之二線三灣鄉內灣村二鄰龍峎頂往北橫公路前道路，因坡度大也常發生自摔事故，苗栗縣議員陳光軒接獲民眾反映，盼能儘速改善。

苗縣府交通工務處指出，縣府持續推動劃設視覺化減速標線，針對苗十七之二線三灣鄉內灣村二鄰龍峎頂往北橫公路坡度大容易引起事故，以及流東里信德路與農苗頭八號農路（富國橋）路口狀況，除派員會勘，也將會與相關公所再度確認需求性，研擬是否劃設，以保障民眾通行安全。

請繼續往下閱讀...

縣府派員填補 將再固定改善

另外，流東二號橋再度發生自摔事故，苗縣府交通工務處養護科表示，已先派員前往填補坑洞，後續將再由廠商進一步了解是否出現路基流失等狀況，後續再使用混凝土等固定改善。

陳光軒指出，接獲頭份市代黃宣乾反映流東二號橋旁道路鋪面凹陷導致自行車騎士自摔，由於之前曾和當地里長、黃宣乾與縣議員曾玟學前往會勘，但改善速度未如預期又導致事故發生。

陳光軒說，至於苗十七之二線三灣鄉內灣村二鄰龍峎頂往北橫公路，有民眾向他反映因坡度落差，下坡車輛速度快發生過數次的自摔事故，也有鄉親反映車輛會車時因下坡車輛速度快導致碰撞，他認為需繪設視覺化減速標線等，提高用路人警覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法