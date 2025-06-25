地籍異動搞烏龍 桃園地所誤發即時通

2025/06/25 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市四位市民日前收到「地籍異動即時通」簡訊，通知名下不動產有異動，但當事人皆未進行交易或有變更手續，其中一位婦人擔心遭到詐騙向民代反映，經市府地政局確認，發現是地政事務所處理土地買賣收件時搞烏龍，承辦人操作地政系統時，誤將簡訊發給全部所有權人所導致。

該婦人向市議員黃敬平反映收到桃園地政事務所發送「地籍異動即時通」簡訊，內容顯示其名下位於平鎮地政所轄內的不動產有異動，懷疑遭詐騙集團盯上，擔心不動產遭詐團憑簡訊不法冒領或轉移。

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地政局地籍科長彭佳雯表示，經查是地政所同仁處理該土地買賣收件案，於操作地政系統時，透過地建號方式，原應帶入兩位申請的地主所有權人相關資訊，但操作誤選成土地全部所有權人，導致簡訊發給其中六名有申請即時通服務的所有權人，當中包含兩名申請人，另四人屬烏龍簡訊，此案未涉資安漏洞或外洩風險，地所前天已經對這四名當事人致歉、說明，後續將加強教育訓練，避免再發生類似事件，同時也呼籲民眾申辦即時通服務，確保自身不動產權益獲得即時掌握。

內政部近年推動「地籍異動即時通」服務，凡經申請，只要名下已登記的不動產被移轉、設定抵押或書狀補給時，於辦理「收件」、「異動完成」時，就會藉地政系統簡訊通知義務人或權利人，桃園市已逾五．九萬人申辦。

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