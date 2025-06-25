小燕鷗巢位 擴散至桃園竹圍、永安

桃園沿海是2級保育鳥類小燕鷗重要繁殖區域。（桃園市野鳥學會提供）

2025/06/25 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園沿海是二級保育鳥類小燕鷗重要繁殖地，桃園市野鳥學會每年動員志工進行普查，昨公布調查結果，五月至六月小燕鷗數量、巢位都有明顯增加，且活動範圍及巢位都有擴散，觀音區觀塘工業港（G3）仍是小燕鷗最重要的繁殖核心地帶。

野鳥學會指出，每年五、六月均動員數十名志工，從與新北市交界的北界，一路調查至與新竹縣交界的南界，今年分別於五月十七日及六月十四日進行普查，五月調查結果顯示有一一八隻成鳥、五十二個巢位，到六月已有四十二隻幼鳥孵化，成鳥數量也上升至二七四隻，巢位增至六十六個。

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野鳥學會表示，進一步與去年六月卅日的調查資料比較，其中，觀塘工業港仍是小燕鷗最重要的繁殖核心地帶，該區去年有一五五隻成鳥、四十三個巢位、五十隻幼鳥，增至今年的二一六隻成鳥、六十個巢位與卅五隻幼鳥，總數成長近四成，顯示此處環境條件穩定，具有高度繁殖吸引力；除了核心繁殖地，今年普查也觀察到小燕鷗活動範圍從原本七處增加至十處，巢位更從過去高度集中於觀塘港區擴散至竹圍漁港、永安漁港等五個新地點。

野鳥學會保育研究組組長徐景彥說，去年觀塘工業港在繁殖後期遭遇連日豪雨與滿潮，導致多達廿六個巢被淹沒，可能促使小燕鷗今年選擇分散築巢，以降低氣候風險，不過，這種分布變化是否成為趨勢，仍需長期觀察與數據支持。

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