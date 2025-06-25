為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小燕鷗巢位 擴散至桃園竹圍、永安

    桃園沿海是2級保育鳥類小燕鷗重要繁殖區域。（桃園市野鳥學會提供）

    桃園沿海是2級保育鳥類小燕鷗重要繁殖區域。（桃園市野鳥學會提供）

    2025/06/25 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園沿海是二級保育鳥類小燕鷗重要繁殖地，桃園市野鳥學會每年動員志工進行普查，昨公布調查結果，五月至六月小燕鷗數量、巢位都有明顯增加，且活動範圍及巢位都有擴散，觀音區觀塘工業港（G3）仍是小燕鷗最重要的繁殖核心地帶。

    野鳥學會指出，每年五、六月均動員數十名志工，從與新北市交界的北界，一路調查至與新竹縣交界的南界，今年分別於五月十七日及六月十四日進行普查，五月調查結果顯示有一一八隻成鳥、五十二個巢位，到六月已有四十二隻幼鳥孵化，成鳥數量也上升至二七四隻，巢位增至六十六個。

    野鳥學會表示，進一步與去年六月卅日的調查資料比較，其中，觀塘工業港仍是小燕鷗最重要的繁殖核心地帶，該區去年有一五五隻成鳥、四十三個巢位、五十隻幼鳥，增至今年的二一六隻成鳥、六十個巢位與卅五隻幼鳥，總數成長近四成，顯示此處環境條件穩定，具有高度繁殖吸引力；除了核心繁殖地，今年普查也觀察到小燕鷗活動範圍從原本七處增加至十處，巢位更從過去高度集中於觀塘港區擴散至竹圍漁港、永安漁港等五個新地點。

    野鳥學會保育研究組組長徐景彥說，去年觀塘工業港在繁殖後期遭遇連日豪雨與滿潮，導致多達廿六個巢被淹沒，可能促使小燕鷗今年選擇分散築巢，以降低氣候風險，不過，這種分布變化是否成為趨勢，仍需長期觀察與數據支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播