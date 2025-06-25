桃園某高中主任PO文「看妹子嗎？」 校方停聘

2025/06/25 05:30

〔記者周敏鴻、鄭淑婷／桃園報導〕有網友爆料桃園市一所高中擔任主任的男性教師，常在有數百成員的通訊軟體群組中，傳送女學生參加學校活動的照片，還發問：「要看高中妹子嗎？」引來各方撻伐，市議員黃瓊慧直斥這發文「真的太噁心」；警方在獲報後，由市警局婦幼警察隊展開調查；市府教育局督導該高中於昨天召開校園事件處理會議審議，決議將該名男教師停聘靜待調查。

在通訊軟體發文 網友批髒東西

網友PO出數張通訊軟體截圖，直指該名男教師在群組張貼該校多位女學生穿著短褲、運動服參加活動的多張照片，該男教師在傳送照片前還發問：「要看高中妹子嗎？我拍了。」群組內有人附和「想看青春洋溢」，也有人出言提醒「想想黃子佼」。

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網友貼出的截圖顯示，該名男老師留言「我抱過女學生，沒事的」，更自己編輯多條可能上媒體的標題：「狼師誘拐未成年學生」、「狼師假借畢業名義，要女學生抱他」等，更有「先當小王，後來我當老王」、「我只是小王，不是男友，這樣的照顧已經夠好了吧」等爭議言論，引來眾多網友怒批「有夠噁爛」、「髒東西」、「狼師」。

黃瓊慧認為「這件事非同小可」，她說，該名男老師簡直就是「意淫」女學生，還公開女學生露臉照片供群組內成員欣賞，這名男老師行為，令人非常生氣。

黃瓊慧通報市警局與教育局後，警方已展開調查，教育局昨立即督導該高中召開性別平等教育委員會處置。

校方今將召開性平會議 明開校事會議審議

該高中發聲明，校方於昨天召開校園事件小組會議，並由教官室完成校安與性平事件通報，昨天中午召開教評會決議停聘該名男性教師靜待調查，今天將召開性平會議、廿六日召開校事會議，對此事件進行審議。

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