為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    養豬場進駐桃園新屋 上百居民陳情抵制

    新屋蚵間將新設大型養豬場，圍籬架好準備施工，居民才知情。（記者鄭淑婷攝）

    新屋蚵間將新設大型養豬場，圍籬架好準備施工，居民才知情。（記者鄭淑婷攝）

    2025/06/25 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新屋區蚵間里將新設萬頭規模的大型養豬場，業者架設施工圍籬後居民才知情，蚵間、笨港里上百居民昨到桃園市政府拉白布條陳情，怒吼「新屋要珍珠海岸，不要真豬畜牧場」；市府強調，保障合法申請並兼顧居民權益，會以居民福祉為最高原則，要求業者充分溝通，期盼各界理性對話。

    原養豬場位航空城 選址多處最後落腳新屋

    據了解，該養豬場因航空城開發而遷移，曾擇點觀音、新竹新豐等地，最後落腳新屋區，市府農業局於二○二三年八月核發畜牧設施容許使用同意書，建管單位去年三月核發建照，業者架設圍籬準備施工時，居民才知道有養豬場要進駐。

    蚵間里長彭小林、笨港里長黃建興昨率上百居民，先到養豬場工地抗議後轉赴市府陳情，立委涂權吉、議員陳睿生到場聲援。

    彭小林說，居民需要良好的生活環境，不要養豬場，呼籲市府不要罔顧民意，並要求公開養豬場興建計畫，讓所有居民檢視；黃建興說，養豬場不只影響蚵間、笨港居民，也包括鄰近新竹新豐居民，居民吶喊「地方要發展珍珠海岸，不要真的豬」，擔心水質、空氣受到污染，未來連門窗都不能開。

    質疑程序有問題 民代要求儘速召開說明會

    涂權吉表示，養豬場鄰近福興溪出海口，當地有珍貴的石滬文化，要求市府儘速召開說明會說清楚、講明白；陳睿生說，居民從頭到尾都被矇在鼓裡，過程中市府全無說明，程序絕對有問題，強調「沒有充分溝通、拒絕動工」。

    居民及鄰近新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會也至現場，遞交陳情書及連署書，由農業局副局長黃玉詩、漁牧科長楊安光收下，對於市府稱批准養豬場設置是依法審查的說法，居民難以接受，更直指養豬場距離民宅未達三百公尺已然違反規定。

    養豬場已核發畜牧設施容許使用同意書

    市府表示，此案依法審核後核發畜牧設施容許使用同意書，業者續向建管處申請建照，市府鼓勵畜牧業者走向現代化與環保化，任何新設畜牧場須符合畜牧、環保法令，並落實相關污染防制措施，包括污水處理、除臭系統等，也呼籲業者應注重鄰里和諧。

    面對居民陳情，市府已責成農業局連繫業者加強地方說明，必要時召開地方說明會或公聽會，邀請里民及相關單位共同參與，對豬場營運計畫、異味防制、廢水處理、交通影響等提出說明與討論，釐清居民疑慮，也會嚴格要求業者提出廢水處理系統、除臭設施、運輸管理等環保對策，加強監督。

    新屋蚵間、笨港里上百居民，昨到市府拉白布條陳情，怒吼「新屋要珍珠海岸，不要真豬畜牧場」。（記者鄭淑婷攝）

    新屋蚵間、笨港里上百居民，昨到市府拉白布條陳情，怒吼「新屋要珍珠海岸，不要真豬畜牧場」。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播