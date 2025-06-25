養豬場進駐桃園新屋 上百居民陳情抵制

新屋蚵間將新設大型養豬場，圍籬架好準備施工，居民才知情。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/25 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新屋區蚵間里將新設萬頭規模的大型養豬場，業者架設施工圍籬後居民才知情，蚵間、笨港里上百居民昨到桃園市政府拉白布條陳情，怒吼「新屋要珍珠海岸，不要真豬畜牧場」；市府強調，保障合法申請並兼顧居民權益，會以居民福祉為最高原則，要求業者充分溝通，期盼各界理性對話。

原養豬場位航空城 選址多處最後落腳新屋

據了解，該養豬場因航空城開發而遷移，曾擇點觀音、新竹新豐等地，最後落腳新屋區，市府農業局於二○二三年八月核發畜牧設施容許使用同意書，建管單位去年三月核發建照，業者架設圍籬準備施工時，居民才知道有養豬場要進駐。

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蚵間里長彭小林、笨港里長黃建興昨率上百居民，先到養豬場工地抗議後轉赴市府陳情，立委涂權吉、議員陳睿生到場聲援。

彭小林說，居民需要良好的生活環境，不要養豬場，呼籲市府不要罔顧民意，並要求公開養豬場興建計畫，讓所有居民檢視；黃建興說，養豬場不只影響蚵間、笨港居民，也包括鄰近新竹新豐居民，居民吶喊「地方要發展珍珠海岸，不要真的豬」，擔心水質、空氣受到污染，未來連門窗都不能開。

質疑程序有問題 民代要求儘速召開說明會

涂權吉表示，養豬場鄰近福興溪出海口，當地有珍貴的石滬文化，要求市府儘速召開說明會說清楚、講明白；陳睿生說，居民從頭到尾都被矇在鼓裡，過程中市府全無說明，程序絕對有問題，強調「沒有充分溝通、拒絕動工」。

居民及鄰近新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會也至現場，遞交陳情書及連署書，由農業局副局長黃玉詩、漁牧科長楊安光收下，對於市府稱批准養豬場設置是依法審查的說法，居民難以接受，更直指養豬場距離民宅未達三百公尺已然違反規定。

養豬場已核發畜牧設施容許使用同意書

市府表示，此案依法審核後核發畜牧設施容許使用同意書，業者續向建管處申請建照，市府鼓勵畜牧業者走向現代化與環保化，任何新設畜牧場須符合畜牧、環保法令，並落實相關污染防制措施，包括污水處理、除臭系統等，也呼籲業者應注重鄰里和諧。

面對居民陳情，市府已責成農業局連繫業者加強地方說明，必要時召開地方說明會或公聽會，邀請里民及相關單位共同參與，對豬場營運計畫、異味防制、廢水處理、交通影響等提出說明與討論，釐清居民疑慮，也會嚴格要求業者提出廢水處理系統、除臭設施、運輸管理等環保對策，加強監督。

新屋蚵間、笨港里上百居民，昨到市府拉白布條陳情，怒吼「新屋要珍珠海岸，不要真豬畜牧場」。（記者鄭淑婷攝）

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