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    「罷免大成功」八仙彩 漫畫家限量創作

    「罷免大成功」八仙彩上的八仙代表人物，各個神情姿態活靈活現。（黃厚銘提供）

    「罷免大成功」八仙彩上的八仙代表人物，各個神情姿態活靈活現。（黃厚銘提供）

    2025/06/25 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕武漢肺炎疫情爆發期間，漫畫家「Tainan黑名」創作「疫情退散」八仙彩撫慰人心，大罷免三階確定七月廿六日投票，他又推出獨特風格又別具意義的「罷免大成功」八仙彩，民眾詢問度超高。

    超喜氣的「罷免大成功」八仙彩，代表人物分別是永和立委林德福罷免案領銜人豬頭皮、「山除薇害」領銜人阿美、「板橋大刪元」領銜人史書華、「剷除黑芯」領銜人曾興誠，及力挺大罷免的葉霸、退休飛官「台灣鷹爸」、網紅八炯和閩南狼。

    「Tainan黑名」本名黃厚銘，是知名建築彩繪師黃矮的曾孫，他臨摹曾祖父的舊作改編成「罷免大成功」八仙彩。他說，此次大罷免引起不少衝突紛爭，而八仙彩是常用於喜慶的傳統吉祥物，遂決定以八仙圖案創作，盼祈求吉利、增添喜氣。

    黃厚銘強調，罷免是由民團發起，八仙代表人物的創作，沒有想過要用政治人物呈現；創作過程最耗費時間的，就是在描繪八位人物的神情姿態；而為便於任何場合都可掛上，八仙彩布條尺寸縮小到一○五乘以四七公分，無論是營業店面、住家門口，甚或是掛在車上、露營帳，在視覺上都不會太誇張。

    由於投票日在即，首批僅印製二○○份，最快將在本週四或五完成，並將透過「聚珍台灣」平台通路販售。

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