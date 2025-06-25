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    首頁　>　生活

    永康創意園區公園規劃 週末聽民意

    2025/06/25 05:30

    〔記者劉婉君／永康報導〕永康砲校預計年底前搬遷至關廟湯山營區，舊址隨即展開「永康創意設計園區」區段徵收第二期規劃，其中，占地約十五公頃的公園綠地，將是永康區最後一處公有地大型公園規劃案，地政局預計廿八日召開社區說明會，蒐集民眾意見。

    地方盼留下現有綠帶 不要過多硬體建設

    永康創意設計園區第二期區段徵收開發工程，預計明年一月開工，其中公園部分包括滯洪池及綠色廊帶。當地的東橋里長王怡舜表示，少子化趨勢下，希望能盡量將現有的綠帶留下來，不要被過多的硬體建設或所謂的特色遊具所取代，不僅年長者可以運動、休閒，小朋友也可以在綠地奔跑。

    「為我們這一代著想、也要為下一代著想。」他說，目前里內包括台南市立圖書館新總館旁，已有多處兒童遊戲區，留下大面積的綠地，也有利於舉辦戶外活動或在災害發生時，有緊急安置的空間。

    也有不少民眾表示，希望公園規劃可以多一點留白，不要讓綠地消失，否則未來周邊的商業區等開發後，當地環境空間會更有壓迫感。

    地政局將於廿八日上午十時在東橋里活動中心召開「永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收工程（第二期）」公園規劃說明會，邀請未來的公園使用者參與提供規劃建議，市府將蒐集民意後，做成初步構想。

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