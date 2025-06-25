傳承家鄉味 新化記錄7美食老店

學童親手包製春捲並品嚐，有更深刻的家鄉味感官體驗。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/25 05:30

開業逾一甲子 拍攝影像與繪製圖卡典藏 前進校園分享

〔記者吳俊鋒／新化報導〕新化數位機會中心以「鄉味香味」的文史記錄為主題，系統性尋訪在地開業逾一甲子的知名美食老店或攤商，包含春捲、肉粿、雞蛋糕、青草茶以及冰品等，完成影像拍攝與圖卡繪製的典藏，昨天前進國小校園舉辦成果發表，並讓孩子化身廚神，實際操作、品嚐，有更深刻的感官體驗。

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包括春捲、肉粿、青草茶、冰品

數位機會中心輔導計畫召集人崑山科大教授賴正文表示，要認識一個地方，常從探索美食開始，對旅外遊子而言，就是最思念的家鄉味，尤其時代快速變遷下，能傳承五、六十年的老字號更加珍貴，延續經營之道，值得記錄。

這次完成影像記錄的七間美食店家，包含金花點心攤、金水冷飲部、共益冰菓室、東發號春捲、崙仔頂肉粿、阿瑰青草茶，以及新化老攤雞蛋糕等，都是營運超過六十年的業者，深受在地人喜愛。

學童體驗包春捲 實作後大快朵頤

昨天的成果發表在大新國小舉行，數位機會中心設計不同關卡，展開分組體驗，現場也邀請東發號第三代，講述老一輩的創業精神，讓孩子們了解家鄉美味的傳承故事。業者還端出潤餅皮，以及豐富的餡料，指導如何包製，小朋友實作後大快朵頤，藉由活動，親手體驗、品嚐，從中學習並愛上家鄉的美食文化。

除了數位機會中心團隊執行之外，也邀請拍攝、剪輯等課程的學員一起參與，共同製作，成立八年來，已陸續完成新化旅遊地圖、傳統農家鬥蟋蟀、大坑里挑飯擔、大目降十八嬈、果菜市場搬遷、新化老街三香等影像記錄，保存在地珍貴的人文歷史。

賴正文強調，數位機會中心課程的學員都在五十歲以上，來自各行業，對新化特色有一定的理解，邀請他們共同參與文史影像製作，可以從更在地的角度去記錄，別具意義。

大新國小校長王建智肯定數位機會中心製作鄉味香味的記錄片與圖卡，在寓教於樂的體驗活動中，讓下一代了解美食文化脈絡，有助於對地方特色更深入認識。

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