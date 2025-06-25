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    首頁　>　生活

    新北281隻攻擊性犬隻 市府將家訪

    2025/06/25 05:30

    〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕國內外比特犬致人死傷事件頻傳，台北市今年就發生同一隻比特犬連續二次跳車窗攻擊騎士的事件。針對具攻擊性犬隻，市長侯友宜昨回覆議員邱烽堯昨質詢時表示，攻擊性犬隻違規開罰累計至今有廿五件，今年將針對相關犬隻展開全面家訪，強化管理。

    邱烽堯指出，澳洲、英國等針對犬隻致人重傷死亡設有重罰，市府應有類似作為。

    市府農業局長諶錫輝說，新北市境內具攻擊性犬隻有二八一隻，其中比特犬佔一五八隻，目前動物保護法針對攻擊性犬隻都有規範，若有傷人事實，依動保法第廿條將罰飼主三至十五萬元罰鍰，近年已開罰廿五件，其中二隻被沒入。

    侯友宜、諶錫輝表示，飼主攜帶相關犬隻外出，必須有嘴套、長度低於一．五公尺的牽繩等防護設備，若沒有就會開罰，農業局也會進行全面家訪。

    此外，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，截至五月底，全市已接獲五十七隻奶狗、八三三隻奶貓，剛出生的奶貓奶狗依賴母乳提供免疫力與營養，倘若未經專業的飼養貿然帶走飼養，會影響存活率，最好觀察四至六小時若母貓或母狗未出現再通報，千萬不要擅自帶走。

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