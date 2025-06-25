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    淡水古博館20週年慶 7月推「滬尾時光蹟」

    新北市立淡水古蹟博物，日前啟用品牌識別系統「THM」，象徵邁向嶄新階段。（記者羅國嘉攝）

    新北市立淡水古蹟博物，日前啟用品牌識別系統「THM」，象徵邁向嶄新階段。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/25 05:30

    〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館今年七月廿週年館慶，每個週末夜在滬尾礮台推出「滬尾時光蹟」免費系列主題活動，並規劃多項互動與優惠活動，如THM光境隧道合影發限動送禮、浴衣體驗買一送一、電影《不能說的祕密》導覽專場、名人講座與聯名商品發表等。另外，碧潭水舞秀最後一場煙火秀將於七月五日晚上八點登場，碧潭吊橋將實施通行管制。

    淡古館長蔡美治表示，日前啟用新北市設計中心量身打造的全新品牌識別系統「THM」，融合拱門、夕照、紅毛城、滬尾礮台，以及西式、閩式、日式等多元建築元素的意象，將廣泛應用於展示空間、公共指標與博物館商店等設施中。

    蔡美治說，慶祝廿週年館慶，七月起每週末夜在滬尾礮臺推出「滬尾時光蹟」免費系列主題活動，包含光影展演「滬尾之光」、文創市集「滬事集」、音樂表演「滬你唱」、文化體驗「滬尾築蹟」、聲音展覽「留聲蹟」與微醺音樂夜「微醺之夜」等，及多項互動與優惠。

    碧潭水舞五月廿四日登場，將於七月六日落幕，壓軸煙火秀在七月五日晚間八點登場，將施放三百秒大型煙火，讓碧潭夜空絢麗如夢，當天晚上七點五十分至八點五分碧潭吊橋實施通行管制，請民眾在管制時段避開碧潭吊橋通行。

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