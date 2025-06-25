住宅供做罷免連署站 明將被強拆

2025/06/25 05:30

文化局︰法院行政執行處通知執行

〔記者陳鈺馥、翁聿煌／綜合報導〕反共護台志工聯盟昨日召開記者會，控訴新北市長侯友宜「侯侯報私仇」，新店瑠公圳蔡金木老宅案纏訟多年，因為做為罷免國民黨立委羅明才連署站，六月廿六日清晨六點半將被強制拆除；立委質疑，新北市政府不要對罷免團體「政治報復」，行政機關應「暫緩執行」拆除。

瑠公圳蔡金木老宅屋主︰遭政治報復

新北市文化局表示，蔡金木宅建於瑠公圳公有土地上，該地後續由前瑠公農田水利會出售予建商，因而產生土地返還及建物拆除民事糾紛，法院行政執行處於近日通知將執行拆除，此事早已定案，與罷團借用做為連署站毫不相干。且蔡宅經文化資產審議委員會審議，未具備登錄文化資產法定標準。

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屋主賴碧珍表示，她們家是日治時期就存在的合法房屋，起初與水利會達成讓他們就地安家立命的共識，甚至時任台北縣長周錫瑋也有意幫瑠公圳恢復昔日風華，沒想到二○一一年有建商跟國民黨立委發函給新北市府說要開發土地，隔年土地馬上被切割賣掉，她甚至被告上法院。

「今天拆你家、明天拆國家！」賴碧珍說，六月四日她收到公文廿六日住家將被拆除，新北市政府十二日還發函給法院，聲稱老宅不具文化資產價值，自己僅提供住處給罷團當連署站，讓人民行使罷免權，沒想到遭到這種政治報復。

民進黨立委陳培瑜痛批，新店民眾把住家當作罷免連署站後，面臨要被拆除命運。侯友宜以前說要「好好做代誌」，現在是「好好來報復」，政治報復不願支持羅明才的民眾。

陳培瑜質疑，羅明才擔任立委這卅年來，到底為新店鄉親做了什麼？一個地方的進步，不是只有高樓大廈，也要有不同時期的歷史及多元文化。侯友宜竟動用新北市府行政資源，要用暴力方式對付民眾強拆，行政機關應該「暫緩執行」。

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