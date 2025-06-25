為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    住宅供做罷免連署站 明將被強拆

    2025/06/25 05:30

    文化局︰法院行政執行處通知執行

    〔記者陳鈺馥、翁聿煌／綜合報導〕反共護台志工聯盟昨日召開記者會，控訴新北市長侯友宜「侯侯報私仇」，新店瑠公圳蔡金木老宅案纏訟多年，因為做為罷免國民黨立委羅明才連署站，六月廿六日清晨六點半將被強制拆除；立委質疑，新北市政府不要對罷免團體「政治報復」，行政機關應「暫緩執行」拆除。

    瑠公圳蔡金木老宅屋主︰遭政治報復

    新北市文化局表示，蔡金木宅建於瑠公圳公有土地上，該地後續由前瑠公農田水利會出售予建商，因而產生土地返還及建物拆除民事糾紛，法院行政執行處於近日通知將執行拆除，此事早已定案，與罷團借用做為連署站毫不相干。且蔡宅經文化資產審議委員會審議，未具備登錄文化資產法定標準。

    屋主賴碧珍表示，她們家是日治時期就存在的合法房屋，起初與水利會達成讓他們就地安家立命的共識，甚至時任台北縣長周錫瑋也有意幫瑠公圳恢復昔日風華，沒想到二○一一年有建商跟國民黨立委發函給新北市府說要開發土地，隔年土地馬上被切割賣掉，她甚至被告上法院。

    「今天拆你家、明天拆國家！」賴碧珍說，六月四日她收到公文廿六日住家將被拆除，新北市政府十二日還發函給法院，聲稱老宅不具文化資產價值，自己僅提供住處給罷團當連署站，讓人民行使罷免權，沒想到遭到這種政治報復。

    民進黨立委陳培瑜痛批，新店民眾把住家當作罷免連署站後，面臨要被拆除命運。侯友宜以前說要「好好做代誌」，現在是「好好來報復」，政治報復不願支持羅明才的民眾。

    陳培瑜質疑，羅明才擔任立委這卅年來，到底為新店鄉親做了什麼？一個地方的進步，不是只有高樓大廈，也要有不同時期的歷史及多元文化。侯友宜竟動用新北市府行政資源，要用暴力方式對付民眾強拆，行政機關應該「暫緩執行」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播