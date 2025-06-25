三重聯醫第三大樓 市長承諾會蓋

新北市府擬在三重區衛生所現址興建聯醫第三醫療大樓。圖為三重院區第三醫療大樓模擬示意圖。（新北市衛生局提供）

2025/06/25 05:30

三重、蘆洲、五股、泰山、林口區 每萬人口急性病床數僅10.69床

〔記者黃子暘／新北報導〕衛生福利部二月公告將「台北醫療區」重新劃分，新北市議員王威元昨在市政總質詢中指出，新版次醫療區域中，「西北區」次區域（新北三重、蘆洲、五股、泰山、林口區）每萬人口急性病床數僅十．六九床，與醫療規劃網每萬人口病床卅五床的目標差異大，更加凸顯新北市立聯合醫院三重院區第三醫療大樓興建迫在眉睫。市長侯友宜承諾「會蓋」。

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衛福部醫療區重劃顯示 三蘆醫療量能吊車尾

王威元表示，新版台北醫療區分別為東區（台北大安、信義、松山、內湖、南港、汐止區）、南區（新北新店、中和、烏來、深坑、石碇、坪林、平溪區）、西區（新北板橋、新莊、樹林、土城、三峽、鶯歌區）、北區（台北北投、士林區）、西北區、中區（台北中正、中山、萬華、大同、永和區）、淡海區（新北石門、三芝、淡水、八里區），其中西區每萬人口急性病床數僅十九．六五床，西北區更是只有十．六九，三蘆醫療量能吊車尾。

議員促將興建經費編入明年度預算

王威元指出，市府擬在三重區衛生所現址興建聯醫三重院區第三醫療大樓，但需待衛生所搬遷後才能開工，現病床需求量越來越大，籲市府將第三醫療大樓編入明年度預算。

侯友宜表示「好」，三重聯醫第三醫療大樓「會蓋」。衛生局補充，三重聯醫第三醫療大樓興建後，三重聯醫病床數將從現有五○四床增至七二八床，規劃癌症治療、拓展早期療育、健檢中心及透析中心量能，並增設手術室、外科加護病房及第二門診區。

市議員邱烽堯表示，許多民眾陳情反映「不敢生病」，否則生病了也沒有病床，沒有護理師就不能開病床給患者，若不改善護理師待遇、工作環境等條件，大醫院人才都流失到診所去了。

侯友宜、衛生局長陳潤秋說，新北急診專科醫師今年已比去年多，過年期間急診確實有壅塞狀況，目前狀況比較好，病床持續開設；市府向中央爭取提升整體護理人力薪資，並從特殊單位開始延伸至一般單位，新北市立聯醫部分，護理人員有跟公務人員一同加薪三％。

此外，新北市府規劃在市立圖書館三重分館現址建設新北市立圖書館第二總館，王威元昨質詢關心建設進度。侯友宜表示，明年有機會拆除既有建物。文化局表示，預計九月前辦理地方說明會、明年動工拆舊館、二○二七年進行建築興建工程。

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