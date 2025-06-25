基隆暖暖2道路施工延宕 民代︰加強監督

基隆源遠路提升道路品質工程，造成交通衝擊與噪音干擾。（記者盧賢秀攝）

2025/06/25 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖暖區的源遠路、過港路提升道路品質施工緩慢、延宕，施工期間交通衝擊、噪音干擾，店家生意受影響，行人也被迫走到馬路上，市議員陳冠羽要求市府加強監督工程品質。市府工務處表示，將陸續在七月中旬、八月完工。

源遠路與過港路提升道路品質去年五月開工，源遠路第一期工程範圍自暖碇路到碇內街，去年九月拆除碇內國小前老舊陸橋，將一．二公尺寬的人行空間拓寬至一．五公尺，增設無障礙斜坡，並設置共同管線工程，部分路段施工，影響商家生意，行人被迫走在道路上。

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過港路的工程一．一公里，除拓寬人行道工程及排水等基礎埋設，包括電桿下地等共同管線工程，自去年五月開工後，附近居民飽受交通衝擊及噪音困擾，近來還經常挖破住戶水管造成停水。

陳冠羽要求市府加監督施工品質，減少交通衝擊、噪音干擾、避免影響商家做生意，兼顧學童安全。工務處表示，因人行道拓寬重新施作道路側溝及新設共同管溝，既有地下空間已布滿管線，需協調各管線單位遷移，牽一髮而動全身，無法全面推展工程。源遠路主體工程預計七月中下旬完工，過港路段可望八月完工，部分缺失改善則要到年底才能完成。

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