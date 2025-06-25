北市夜市轉型補助打折 議員促提高

2025/06/25 05:30

市場處︰申請踴躍造成經費不足 明年會研擬增加

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府推動市集、夜市轉型精進計畫補助，今年發生補助額度打折，對有意轉型的小本店家攤商造成不少影響；台北市議員郭昭巖認為會打擊夜市攤商轉型、改善的士氣，要求依個案實際需求提高補助。市場處表示，因申請踴躍造成經費不足而酌減補助，明年會研擬增加總經費。

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小本店家攤商 打折造成影響

市場處指出，今年編列九七三萬五○○○元推動精進計畫，鼓勵各自治會等團體提出轉型及改善提案，營造整體意象、提升服務品質，包含統一識別服裝、營造入口意象，提升市集服務類如多語文菜單、導覽手冊，以及使用環保餐具、LED燈具等及優化營業環境作為。

郭昭巖︰僅核撥申請額度83％

郭昭巖指出，接獲許多攤商反映，精進計畫審查通過，補助金額卻遭統一打折，僅核撥申請額度的八十三％，導致部分改善措施無法落實，也打擊攤商士氣；建議補助比例不應低於九十五％，也該照個案內容與實際需求酌予補助。

寧夏夜市︰需政府提供誘因

寧夏夜市已申請市場精進計畫補助多年，寧夏夜市觀光協會總幹事黃大昌表示，夜市轉型、路口意象施作，動輒數十萬至上百萬元，對自治會是一筆不小的負擔，因此需要政府提供誘因；這幾年在寧夏夜市推動，已看到一些成績，也讓不少自治會有意跟進。

市場處攤販科長張峻閔表示，根據申請計畫規範，補助金額以所需經費五○％為上限，符合相關資格至多可達九○％。

過往經費充足，多數都能補助九成，今年應各自治會申請踴躍，導致經費不足而酌減補助額度，目前也在尋覓財源支應，並研擬提高明年該計畫的經費。

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