北市火燒電動公車同批 19輛研商復駛

大都會客運262路線電動公車16日火警後，全市858輛電動公車進行總體檢，多數無異常。（資料照）

2025/06/25 05:30

52輛停駛車中 有3輛零件異常 其餘都已完成檢驗

〔記者董冠怡、何玉華／台北報導〕大都會客運二六二路線電動公車十六日火警後，全市八五八輛電動公車進行總體檢，多數無異常，少數需零件更換，目前仍有與火燒車同款、同批的十九輛尚在停駛中，台北市公共運輸處表示，本週將邀集交通部、交通部公路局、財團法人車輛安全審驗中心（VSCC）等單位，研商復駛處理問題。

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公運處本週討論復駛處理問題

北市府清查，全市共八五八輛電動公車，與自燃車輛同為華德動能出廠的共有一一三輛，上週排查有五十二輛要進一步檢查而停駛，其中有十九輛與事故車輛同款、同批，目前仍停駛中，另有三輛零件異常，都已經進行更換或尚待更換中，其餘都已完成檢驗復駛。

採購電動公車 均無使用同款電池

公運處表示，本週將邀集交通部、交通部公路局、財團法人車輛安全審驗中心（VSCC）等單位，研商復駛處理問題。此外，交通部補助採購電動公車，符合資格的華德、成運、創奕、鴻華先進、總盈五間車廠，共計六個車款，其中事故車型已停產，符合資格的車款也沒有使用和事故車同款的電池，民眾可以放心。

電動車火災案 以自行車最多

此外，台北市消防局根據火災調查報告指出，二○一八年至二○二四年間共發生四十九起電動車火災案件，其中以電動自行車最多，高達卅件約佔總體的六成，鋰電池熱失控及充電不當是肇事主因，提醒民眾使用電動車，務必加強用電安全。

消防局說明，電動車起火的原因與鋰電池過度充放電、掉落、撞擊、結構受損等外部異常狀況，以及電解液分解、電池內部壓力積累、隔離膜熔毀等內部異常狀況有關。鋰電池過度充電、老化、受損時，容易發生短路或熱失控，導致自燃甚至爆炸。

鋰電池使用 務必遵守原廠指南

另外，長時間充電，特別是過夜充電，會加速電池老化，導致增加起火的風險。從過去案例發現，鋰電池致災最常見原因是電池長時間充電以及使用未有合格標章的充電式電器產品，民眾務必遵守原廠使用指南，使用專屬充電設備，避免使用轉接器及延長線，一旦充電過程出現電池膨脹、過熱等異常現象，立即停止充電。

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