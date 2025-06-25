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    農糧署與超商合作 買香蕉換積分

    農糧署和全家超商合作，推出香蕉積分活動，也將推出許多香蕉甜點與冰飲。（記者楊媛婷攝）

    農糧署和全家超商合作，推出香蕉積分活動，也將推出許多香蕉甜點與冰飲。（記者楊媛婷攝）

    2025/06/25 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國產香蕉受去年颱風與年初連續低溫影響，蕉價一度衝歷史新高，隨復耕上市，蕉價已回穩，農糧署昨宣布，自今日起到八月五日和全家超商合作，民眾在全家實體店鋪買新鮮香蕉，一元就可換一點積分，積分達二百點可再免費換二根香蕉，預估可帶動逾卅噸香蕉銷量。

    台灣香蕉年產量約三十三萬公噸，農糧署主秘陳立儀表示，為提高香蕉品質，產地端到超市超商量販端合作導入冷鏈，這些香蕉放五天蕉皮都不會變黑，另隨小家庭、單身族為主流，超市超商通路販售的香蕉除單條包裝，也有推出二到三條一包，方便民眾選購。

    為穩定香蕉產銷，陳立儀表示將更擴大和通路合作販售香蕉加工品，未來會陸續上市，這次和全家合作的活動，除販售新鮮香蕉，也推出多款香蕉加工產品，預估可帶動逾卅噸香蕉銷量。

    全家表示，七月推出「一根QQ蕉」香蕉造型蛋糕、八月推出香蕉牛奶酷繽沙等冰品，還有集點活動，買新鮮香蕉一元就有一點積分，二百點積分可免費再換二根香蕉，積分累計達一千分者將獲得九十九根香蕉，這九十九根香蕉可在一年內兌換，也可轉贈親友隨店取貨。

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