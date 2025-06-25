跨國參與LSST 中大計畫幫宇宙拍10年電影

中央大學天文所共同參與的「LSST計畫」，發布第一批天文觀測影像，彌足珍貴。（LSST計畫／中大提供）

2025/06/25 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣為國際天文界貢獻心力！位於智利北部高山的魯賓天文台，由美國國科會、能源部資助，中央大學天文所共同參與的「時空巡天傳世計畫」（簡稱 LSST）預計幫宇宙拍攝十年的電影，近日發布第一批天文觀測影像，彌足珍貴，揭示宇宙時變現象，探討宇宙多變的一面，對於瞭解宇宙具革命性影響。

中大天文所教授陳文屏表示，「LSST計畫」擁有八．四米口徑光學望遠鏡，配置卅二億個畫數的電子相機，兼具分辨力與視野，得以高效率來回巡邏夜空，可指認出亮度或位置有變化的天體，未來計畫以十年時間，重複觀察夜空，預期將發現大量時變現象，例如恆星死亡時或是天體互撞的爆發現象，或是闖入太陽系的小型天體等等。

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中大天文所教授饒兆聰、助理教授潘彥丞、助理教授陳婷琬等人亦參與LSST計畫，目前中大正在墨西哥設置兩米望遠鏡，因中大與LSST簽訂合作協議，中大天文所將優先使用LSST 數據，同時開放部分兩米望遠鏡觀測時間給其他學者使用，如我國中研院天文所、法國馬賽大學等，未來兩米望遠鏡也將與鹿林天文台進行日夜聯測，成為國際重要天文觀測設施。

正在日本更新升級的中央大學兩米口徑光學望遠鏡，未來將加入LSST計畫國際觀測行列。 （中大天文所提供）

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