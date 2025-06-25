為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    跨國參與LSST 中大計畫幫宇宙拍10年電影

    中央大學天文所共同參與的「LSST計畫」，發布第一批天文觀測影像，彌足珍貴。（LSST計畫／中大提供）

    中央大學天文所共同參與的「LSST計畫」，發布第一批天文觀測影像，彌足珍貴。（LSST計畫／中大提供）

    2025/06/25 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣為國際天文界貢獻心力！位於智利北部高山的魯賓天文台，由美國國科會、能源部資助，中央大學天文所共同參與的「時空巡天傳世計畫」（簡稱 LSST）預計幫宇宙拍攝十年的電影，近日發布第一批天文觀測影像，彌足珍貴，揭示宇宙時變現象，探討宇宙多變的一面，對於瞭解宇宙具革命性影響。

    中大天文所教授陳文屏表示，「LSST計畫」擁有八．四米口徑光學望遠鏡，配置卅二億個畫數的電子相機，兼具分辨力與視野，得以高效率來回巡邏夜空，可指認出亮度或位置有變化的天體，未來計畫以十年時間，重複觀察夜空，預期將發現大量時變現象，例如恆星死亡時或是天體互撞的爆發現象，或是闖入太陽系的小型天體等等。

    中大天文所教授饒兆聰、助理教授潘彥丞、助理教授陳婷琬等人亦參與LSST計畫，目前中大正在墨西哥設置兩米望遠鏡，因中大與LSST簽訂合作協議，中大天文所將優先使用LSST 數據，同時開放部分兩米望遠鏡觀測時間給其他學者使用，如我國中研院天文所、法國馬賽大學等，未來兩米望遠鏡也將與鹿林天文台進行日夜聯測，成為國際重要天文觀測設施。

    正在日本更新升級的中央大學兩米口徑光學望遠鏡，未來將加入LSST計畫國際觀測行列。 （中大天文所提供）

    正在日本更新升級的中央大學兩米口徑光學望遠鏡，未來將加入LSST計畫國際觀測行列。 （中大天文所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播