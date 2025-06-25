農業部訂定型化契約 寵物喪葬有保障

農業部昨公布寵物生命紀念服務定型化契約範本。（資料照）

2025/06/25 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕為更健全寵物產業，農業部昨表示，已訂定寵物生命紀念服務定型化契約範本，規定寵物生命紀念服務內容，若有中途解約情況，除實際服務費用外，違約方支付的解約手續費最高上限不得超過總契約價金五％，避免消費糾紛。

當寵物走到生命終點，許多飼主都盼好好送它最後一程，但過去曾發生飼主對業者服務不滿意欲解約，卻被收取高額解約金，或寵物是天竺鼠，生命紀念價格卻比體型更大的貓、狗還貴，也有飼主委託業者處理，卻未取回骨灰等。

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農業部動保司表示，和業者討論後訂定寵物生命紀念服務定型化契約範本，加入業者應協助生前有寵物登記之寵物辦理除戶登記，並規範寵物生命紀念服務項目包含屍體接運、屍體清理、美容、屍體冰存、屍體處理及骨灰處理等，避免消費糾紛。

該定型化契約範本也對中途解約之退費情形作出約定，除實際服務產生費用外，違約方支付的解約手續費最高上限，不得超過總契約價金五％。因寵物骨灰寄存，屬於寄託物品，範本也就寄存時間屆期或飼主停止繳費時骨灰等後續處置方式加以約定。

動保司副司長陳中興進一步說明，目前國內的寵物生命紀念業者逾七十家，收費會依業者提供服務不同而有差異，如寵物火化時要獨自火化，或者群體火化，有無宗教儀式等，收費會有不同，也規定業者須就寵物體型大小收費級距要事先明確定義。

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