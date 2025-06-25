六女性獲頒反毒有功人士殊榮

總統賴清德（左）昨頒發反毒有功人士給國立陽明交通大學臨床護理研究所特聘教授黃久美（右）。（記者羅沛德攝）

2025/06/25 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕巾幗不讓鬚眉！法務部法醫研究所研究員楊筑安、海委會海巡署組主任陳彥文和偵查員曾奕慈、陽明交通大學特聘教授黃久美、新北市毒品危害防制中心督導陳采瀅、台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧等都是「反毒英雄」，昨日獲總統賴清德頒發反毒有功人士殊榮。

總統：反毒就像團體馬拉松

賴清德表示，打擊毒品是打造「健康台灣」重要一環，政府推動「新世代反毒策略行動綱領」，八年投入二五○億元，行政院設立跨部會專案辦公室，並與地方政府協力防毒，今年第三期反毒行動已起步並深化，反毒就像團體馬拉松，需要大家攜手同心打拚。

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行政院長卓榮泰表示，毒梟、製毒者、販毒集團不斷翻新手段、改變包裝、發明新的毒品品項，政府透過檢、警、憲、調、海巡及關務等六大緝毒系統合作，「這是一場沒有終點的戰爭。」而為保護青少年，將加強對電子煙沒入的法制力量，並加速審議加熱菸法規。

教育部長鄭英耀表示，教育部是校園毒品預防主責機關，致力於降低學生接觸與暴露於毒品的風險，並與警政及衛政合作，強化毒品通報與溯源查緝機制。

海委會主委管碧玲表示，為強力打擊跨國販毒，今年將發展多邊合作網絡，特別預算如順利通過，海巡署無人機的量能到位，將從空中偵查鎖定案船，配合海上追緝，海空一體查緝海上犯罪將更強化查緝實力。

海巡署組主任陳彥文去年查獲遊艇「東尼二號」走私二級毒品大麻廿三袋，逾三八八公斤；偵查員曾奕慈辦理海巡機關納入「毒品鑑驗分工表」有功，昨天均獲表揚。

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