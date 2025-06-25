立院三讀修正案／機關首長職場霸凌 最高罰百萬

民眾去年在勞動部前掛上「反霸凌要真相」布條，要求建立職場霸凌防治制度。（資料照）

2025/06/25 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕去年爆發勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉職場霸凌案，舉國譁然。立法院昨三讀通過「公務人員保障法部分條文修正案」，明確定義職場霸凌、並完善申訴處理機制，若機關首長或一級單位主管遭認定職場霸凌，最高可罰一百萬元。

明定職場霸凌及申訴處理機制

三讀條文明定，「職場霸凌」指機關人員於職務上假借權勢或機會，逾越職務上必要合理範圍，持續以威脅、冒犯、歧視、侮辱、孤立言行或其他方式，造成敵意性、脅迫性或冒犯性的不友善工作環境，致公務人員身心健康遭受危害；情節重大者，不以持續發生為必要。公務人員遭受職場霸凌的申訴期限，非權勢職場霸凌為三年、權勢職場霸凌為五年。

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罰則方面，三讀條文明定，若發生對提出安全及衛生防護措施事項的建議者，或對提出職場霸凌申訴者予以不利對待或不合理處置，處負責人三萬元以上七十五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。若知悉職場霸凌情形，未採取具體有效措施，或未提供符合規定的必要安全及衛生防護措施，限期未改善者，可罰負責人三萬元以上至一五○萬元以下罰鍰。

導致死亡事故 處7年以下徒刑

三讀條文增訂，若未提供符合規定的必要安全及衛生防護措施，致生重大災害者，處應負責人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科一百萬元以下罰金；倘若致生死亡事故者，處七年以下有期徒刑、拘役或科或併科兩百萬元以下罰金。機關首長或一級單位主管人員經認定職場霸凌成立者，處五萬元以上一百萬元以下罰鍰。

主管機關得主動檢查霸凌行為

另，三讀條文規範，公務人員保障暨培訓委員會知悉各機關安全及衛生防護措施或防免職場霸凌行為有不當或違法時，得主動實施檢查，或通知其上級機關實施檢查。其有不合規定者，通知屆期改善；屆期未改善，按違失情節輕重，依相關規定處理。

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