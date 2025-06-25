台大研究：親密關係受暴者 平均忍4.2年才求助／去年家暴通報近18萬件 親密關係暴力占8.5萬件創新高

衛福部保護司昨天舉辦家暴防治記者會，呼籲社會正視親密關係暴力對被害人、家庭及社會的影響。（記者邱芷柔攝）

2025/06/25 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕全國家庭暴力通報案去年逾十七．九萬件，其中親密關係暴力占八．五萬件，創歷年新高，約七成受害者為女性，然而這只是冰山一角。台大研究團隊透過大數據分析，發現受害者從第一次遭遇暴力到鼓起勇氣求助，平均長達四．二年，女性在通報後二年內，就業率平均下降一．八％，離婚率增加十四％，憂鬱症就醫比例也明顯增加。

求助後身心好轉 健保支出下降

台灣大學經濟系教授林明仁團隊分析健保與通報資料發現，受害者平均隱忍四．二年才求助，期間身心承受極大壓力，且通報後可能會為生活帶來巨大變動，但研究也發現，求助後的身心狀況逐漸好轉，健保支出逐年下降，五年內每人平均每年減少五百點，以二○二三年來看，整體省下四千萬點，求助雖不容易，卻是值得踏出的關鍵一步。

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為什麼不求助？暨南大學教授王珮玲指出，受害者常因安全顧慮、經濟依賴及對子女的考量而選擇隱忍，越嚴重的暴力往往隱忍更久，她追蹤的保護令個案，通報時間平均高達六．八年。

企業應提供實質支持與喘息空間

王珮玲指出，受害者說出來雖困難，卻是改變的起點，數據也證實，家暴者若能接受法律或心理輔導等服務，暴力再發生率大幅降低，未開案者再通報率明顯偏高；她認為，企業也應成為防暴的一環，納入職場支持機制，像是紐西蘭法令給予受暴者十天有薪假，提供實質支持與喘息空間。

現代婦女教育基金會處長何雨威表示，有一名媽媽被通報多達十二次，卻始終拒絕協助，直到孩子在作文寫下「希望爸爸死掉」甚至模仿暴力行為才選擇求助。受害者的需求，不只是脫離暴力，更跨及庇護、法律、心理、就業與教養支持。

林明仁也提到，不同通報管道反映不同社會處境，醫療系統通報者多為教育程度高、經濟條件較佳的女性，警政通報者以年長、資源匱乏者居多，顯示在資源可近性與信任體系上仍有落差。

衛福部推動一站式整合性服務

為了改善求助困境，衛福部保護服務司長張秀鴛說，政府與民間已合作推動「一站式整合性服務」，將庇護、法律、心理等資源集中於單一窗口，避免轉介中斷協助流程，社工也透過「親密關係暴力危險評估表」快速辨識高風險個案。她強調，家暴防治沒有人是局外人，應結合司法、醫療、教育、社福與企業等多方力量，從社區扎根，建立全民意識。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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