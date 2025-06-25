65登山步道 中市府打造低碳小旅行

台中市建置六十五條登山步道，均極適合民眾小旅行。 （台中市府提供）

2025/06/25 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國定假日「四加一」五月獲通過公告，台中市長盧秀燕指出，下半年民眾多了不少小假期，力薦台中打造九十四條自行車道及六十五條登山步道，歡迎民眾用最節能減碳方式來台中小旅行。

另有94條自行車道

立法院修法通過新增「四加一」的國定假日，五月已獲總統公告上路，盧秀燕指出，今年下半年民眾會增加幾個小假期，台中市目前已建置九十四條自行車道及六十五條登山步道，均極適合民眾小旅行；登山步道的部份她推薦霧峰的「望月峰獻堂登山步道」，當年林獻堂曾邀請梁啟超到此座山峰遊覽觀光，步道不大但具歷史文化意義。

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觀旅局長陳美秀指出，台中市已建置自行車道總長度逾七百八十公里，其中后豐鐵馬道與東豐自行車綠廊每年吸引超過六百萬人次騎乘，成為國內知名的自行車旅遊景點，為提供更安全與智慧的騎乘環境，台中市在潭雅神綠園道導入AI影像辨識與智慧號誌系統，預計今年底完成改善十處路口。

此外，觀旅局也積極創新數位服務，推出「一騎出發吧」APP，整合導航、路線推薦與商家優惠；APP亦設有碳點數制度，讓騎乘者可兌換超過百家在地商家優惠，提升觀光參與度與在地消費。

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