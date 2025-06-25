大愛捐骨髓 海巡署再傳配對成功

海巡署中部分署女上士吳紓庭（右二）參與慈濟醫院骨髓捐贈，大愛精神傳為佳話。（記者張軒哲攝）

2025/06/25 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕海巡署中部分署女上士吳紓庭，前年底參與慈濟基金會的骨髓幹細胞捐贈驗血建檔活動，成功配對為病患帶來重生契機，是海巡在職人員首次配對成功的案例，傳為佳話。海巡署昨日指出，又新增一位配對成功的案例，目前等待後續捐贈事宜。吳紓庭助人精神也帶動六○名同袍挽袖骨髓幹細胞驗血建檔活動，慈濟基金會捐贈三○○條環保毛毯給海巡署中部分署，提供海巡人員救援落海人員避免失溫使用。

女上士吳紓庭分享經驗

吳紓庭於二○二三年參與慈濟基金會的骨髓幹細胞捐贈驗血建檔活動，非親屬間配對成功的機率僅有十萬分之一，在建檔約一年後，於去年接獲花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心通知，其人類白血球抗原與病患相符，毅然決定捐贈，大愛精神也帶動同袍挽袖助人。

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海巡署中部分署與慈濟基金會攜手合作，共同推動骨髓幹細胞「驗血建檔」公益活動，吳紓庭現身分享捐贈的經驗，身體狀況也不受影響。

慈濟自二○一九年起陸續捐贈共七三五條毛毯給海巡署中部分署，盼透過海巡人員，將溫暖帶給需要的人。前日下午慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義、海巡署中部分署分署長王正信代表致贈與接收三○○條毛毯。

王正信指出，在沒有慈濟捐贈毛毯前，落海民眾受寒、受凍時有保暖需求，都是海巡人員將自己的毯子拿來運用，慈濟捐贈的毛毯是用寶特瓶回收製作，這也具有環保意義。

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