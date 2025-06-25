豐原火車站招商不易 夾娃娃機店入駐

2025/06/25 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕豐原火車站因每日人流量與台中火車站相差四倍，店面招商不易，致夾娃娃機店入駐，台鐵人員無奈表示，只要不違法，基於活化現有空間，廠商如何委外或分租使用，無法約束，強調豐原火車站一、二樓店面共十四間，目前僅剩南邊的兩間準備招租，其餘皆已出租。

豐原火車站自二○一六年高架化啟用後，車站一、二樓的店面招商不易，尤其是一樓的店面經常呈現空蕩蕩的落沒景象，最近一樓店面出租了，卻是夾娃娃機店進駐。

請繼續往下閱讀...

豐原火車站站長張鶴議表示，豐原火車站每日人流量約一．五萬人，台中火車站每日人流量則約六．六萬人，兩者相差四倍，豐原火車站人潮較少，店面出租不易，有時甚至出租後，業者因虧損而寧可違約退租。加上有的店家因下午或晚上才營業，白天才不見人潮。其實火車站周邊機汽車停車場容量夠，停車十分方便。

台鐵資產開發中心台中營業分處人員指出，豐原火車站一、二樓店面共十四間，目前僅剩南邊的兩間待租，最近正著手招租作業，其餘皆已出租。其中，二樓四間店面及一樓八間店面是採取統租方式，由業者再分租其他業者營運，只要未違法及違反租約，並未限制夾娃娃機店進駐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法