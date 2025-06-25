《台中》高美濕地遊客中心 牆面漏水變「瀑布」

台中海洋館預計八月廿一日前開館。（記者張軒哲攝）

2025/06/25 05:30

1樓天花板、梁柱接縫處下雨就漏 市府︰防水層老化、海風鹽化導致

〔記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕高美濕地是台中海線知名國際景點，近日台中多雨，斥資三．六億元打造的高美濕地遊客中心一樓天花板跟梁柱接縫處，下雨天漏水形成小瀑布，遊客觀感不佳，另外，歷經三任市長規劃打造的台中海洋館，觀旅局表示已要求廠商務必在八月廿一日前開館，讓外界質疑是否急就章，呼籲市府一定要準備就緒才能開幕。

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廠商已派工將修繕

高美濕地遊客中心設備老舊漏水，讓國際級景點硬體設備受到質疑，市議員楊典忠說，高美濕地遊客中心是要帶動世界各地遊客來高美濕地參觀旅遊，二○一八年委外營運以來，高美濕地遊客卻日益衰退，連高美濕地公園大草原也圍起來當露營區，連帶公六九停車場幾乎閒置養蚊子。

台中市政府建設局說，高美濕地遊客中心因建物接縫處防水層老化及海風鹽化產生裂縫導致漏水問題，尚無影響使用安全，廠商已安排派工將於天氣穩定後修繕。

台中海洋館 預計8/21前開館

而歷經三任市長規劃打造的台中海洋館，主建築工程已在二○一九年三月完工，地方盼逾十二年，暑假將至，海洋館何時開館引關注，觀旅局長陳美秀說，廠商目前積極引進相關展覽生物，依契約須八月廿一日前開館，配合開館盛事，預計本月廿七日舉辦館前的「海洋路」掛牌儀式。

3任市長規劃 營運時間一再變

不過，市議員楊典忠指出，台中海洋館的開幕時間一變再變，竟要等到暑假尾聲才能開幕營運，海洋館將帶動海線觀光發展重要任務，一定要在最好的時機與狀態下開幕營運，千萬別讓海洋館開幕後的遊客留下負評壞印象。

國民黨市議員劉士州指出，連他都當了四屆議員還看不到海洋館營運，暑假本來是海洋館開館的絕佳時機，開館屆時都已進入暑假尾聲，錯失讓親子出遊的大好時間，會督促觀旅局設法再提早開放時間。

高美濕地遊客中心一樓天花板跟梁柱接縫處，下雨天就漏水，遊客觀感不佳。（記者張軒哲攝）

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