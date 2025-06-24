壽豐平和火車站 轉型部落文化驛站

花蓮縣壽豐鄉平和車站降等為無人招呼站後落沒，當地阿美族吉阿都蔓部落族人認養車站，將蒐集到的部落文化、車站歷史、老舊照片等展示於站內。（記者王錦義攝）

2025/06/24 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉平和車站過去是「池南驛」，在日治時期為木瓜山林場伐木轉運站，四十三年前降等為無人招呼站加上人口外移而落沒。當地阿美族吉阿都蔓部落族人向台鐵公司認養車站，展示部落文化、車站歷史、老照片與兒童創作（見圖，記者王錦義攝），希望讓更多人認識在地故事，活化社區，展期至年底。

吉阿都蔓文化產業發展協會總幹事林嘉倩表示，族人過去因七腳川事件遷移到平和村，曾是伐木轉運站，相當繁榮，協會為活絡部落，讓更多年輕族人認識部落人文歷史，去年開始展開一系列田野調查。

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林嘉倩說，協會以車站做為出發點，呈現地方早期歷史與建設。策展內容包括七腳川事件介紹、族人遷移到平和的生活樣貌及與現況、部落傳統祭儀、老車站、菸廠及糖廠早期照片，還有竹編工藝等。

台鐵東區營運處副處長楊舜安說，台鐵近年積極推動地方創生，今年初協會理事長林杰認養車站規劃活化，平和站可做為示範點，提升社區認養小站意願，透過各地不同的文化元素，讓車站成為在地的文化基地。

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