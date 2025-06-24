花蓮2國中校舍震損 中央挹注逾1.4億重建

東里國中教學行政大樓震後重建工程，預計明年三月完工。（花蓮縣府提供）

2025/06/24 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣立東里國中教學大樓與富北國中教師宿舍、專科大樓，因○九一八地震受創嚴重，經鑑定為危樓後即停用。行政院公共工程委員會實地勘查並核定專案補助，其中，東里國中七千三百萬元、富北國中七千二百八十九萬元重建經費，將於明年三月及五月完工。

縣府教育處指出，東里與富北兩所學校均座落於地質敏感的山坡地，為確保工程品質與地質安全，包括設計圖審查、土地撥用與分割、地質鑽探、水土保持申報及建照申請等程序，均以高標準審核，並於去年十二月底及今年一月底相繼完成發包。東里國中於三月十八日動工，富北國中則於三月卅一日啟動工程，預計分別於明年三月與五月完工。

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教育處表示，東里國中新建工程包括一棟地上兩層行政大樓，一樓將設保健室、電腦與自然教室，二樓設置圖書室、諮商與行政辦公空間，目前已完成舊大樓拆除並進行基地開挖。

富北國中教師宿舍一樓已完成地坪回填，並進行配管與鋼筋綁紮施工，宿舍設計融合「穀倉意象」，結合富里火車站風格，打造開放通風與共享廚房的溫馨居所；學生活動中心則採單邊拱形設計與抿石子外觀，並新增走廊串聯校園動線，展現功能與美感兼具的教育空間。

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