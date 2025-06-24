花蓮溪出海口疑建飯店 建設處 ：合法申請

花蓮溪出海口右岸建物，正在大興土木。（記者王錦義攝）

2025/06/24 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮溪出海口右岸二年多前開始大興土木，最近建物具雛型，民眾質疑為何國家溼地附近可以蓋這麼大的建物，未來污水、景觀可能衝擊環境。縣府建設處指出，當地是風景區丙種建築用地，建照依法申請，將興建地下一層、地上四層建物，一至三樓做餐廳，四樓六間房間，未來是否符合使用執照，將嚴格審查。

未來廢水排放 影響保育物種及棲地

荒野保護協會花蓮分會副分會長李志芬在臉書貼文，生態觀察時發現這棟建物開始整地，質疑濕地五百公尺內的開發案都必須環評，但透過民宿方式興建不需要環評，這麼大間的建物量體未來若是營業，對環境影響很大，其中廢水排放將直接影響保育濕地物種及出海口候鳥棲地。

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針對網路流傳「壽豐鄉溪口濕地有人假民宿真飯店、違法開發」的檢舉貼文，建設處長鄧子榆說，基地位於壽豐鄉山嶺段，經確認不在內政部國家級濕地「花蓮溪口濕地保育利用計畫」範圍內，屬於丙種建築用地，依法建蔽率四十％、容積率一百廿％，申請人依建築法規申請並合法取得建照，也完成山坡地水土保持計畫。

縣府：屬丙種建地 山坡地水保完成

鄧子榆表示，有關質疑申請人以「假民宿、真飯店」規避環評一事，個案申請資料為地上四層，一至三樓為餐廳，四樓為住宿空間，建照申請用途載明為「餐廳及住宿使用」，未超過《民宿管理辦法》十五間以下及樓地板面積之規定，開發流程依法規辦理。

縣府強調，建設處對後續使用執照的核發程序，以及未來業者實際運用情形，皆會依法嚴格把關，確保符合建築法及相關法令的規定。

依據縣府建設處核發的建照資訊顯示，基地面積約五百六十六坪，設計建蔽率卅九．一七％，建築基地面積二百多坪，設計容積率一一三．九三％，樓地板總面積七百卅七坪，建物高度十七．七公尺，一樓為挑高五．六米、室內面積一百八十三坪，二、三樓挑高四米，室內面積一百卅多坪；四樓挑高三．六米，室內面積一百卅一坪。

花蓮溪出海口右岸最近出現一棟興建中的建物，民眾覺得對海岸景觀相當突兀。（民眾提供）

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