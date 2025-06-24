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    宜縣歌仔戲文物普查 「武生」戲服吸睛

    宜縣資深藝師李阿貴（右）五十年前縫製的歌仔戲服「黃地綠紋花草亮片武甲」，華麗吸睛。（記者江志雄攝）

    宜縣資深藝師李阿貴（右）五十年前縫製的歌仔戲服「黃地綠紋花草亮片武甲」，華麗吸睛。（記者江志雄攝）

    2025/06/24 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣被譽為歌仔戲故鄉，縣府文化局力推歌仔戲文物普查，以利保存與傳承，第二期普查昨在宜蘭市五穀廟舉辦成果發表，資深藝師自製經典戲服，細緻華麗，也展現濃厚個人風格，成為亮點文物。

    縣府向中央爭取經費，預計辦理四期的歌仔戲文物普查，第二期針對宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉等地，記錄在地劇團戲服、配件的歷史底蘊及藝術價值。

    第二期成果發表會展示資深藝師縫製的經典戲服，透過戲曲服飾工藝美學，述說一針一線背後的歲月故事。資深藝師李阿貴縫製的「黃地綠紋花草亮片武甲」，是她五十年前製作的首套戲服，屬於「武生」所穿的服飾，側身開岔及武袖設計，提供表演時肢體擺動需求，金黃色系華麗設計，展現不凡氣勢。

    縣府文化局接下來要擴大普查範圍，並徵詢地方劇團及相關社團意願，辦理文物列冊登錄或指定程序，經由後續保存與展演規劃，為宜蘭縣歌仔戲珍貴物件尋找適切的傳承路徑。

    代理縣長林茂盛表示，歌仔戲是宜蘭引以為榮的傳統表演藝術，縣府已辦理二期文物普查，讓大家更加了解發展歷程和傳承軌跡，將持續攜手地方戲曲團體，共同守護與發揚珍貴的文化資產。

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