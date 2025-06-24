宜縣訂拆違建認定要點 危害公安全拆

2025/06/24 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府以往執行違章建築強制拆除，要求拆到「不堪使用」；但「不堪使用」如何認定？造成執法人員困擾；縣府特別訂定「宜蘭縣政府執行違章建築強制拆除達不堪使用認定要點」，讓基層作為執法參考。其中規定，若有危害公共安全等情形者，應全部拆除。

「不堪使用」有準則 基層執法依據

宜蘭縣列管違建累積三千多件，但編列的拆除經費，以今年為例僅一二○萬元，遠遠不足；縣府建設處坦言，經費一定不夠，所以拆除的違建都以重大危害公共安全為主，一年強制拆除十多件。

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縣府指出，以往拆除標準規定要拆到「不堪使用」，但這沒有標準，要如何認定？有人認為拆一個洞就夠，有人認為要拆光，模糊空間造成執法人員困擾，甚至面臨關說的壓力，因此縣府特別訂定「認定要點」，讓基層有所依循，也可以避免人情關說。

該要點已公告實施，縣府認定執行基準如下：構造種類以鋼骨造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼筋混凝土造之屋頂、樓板、牆壁及樓梯，除保留必要拆除作業空間，其餘拆除須達二分之一以上；梁柱，得予免拆。

其餘材料以鐵皮、鋼架、石棉瓦、竹木等構造之屋頂、樓板、牆壁及樓梯，全部拆除；圍牆、廣告物及其支架，全部拆除；騎樓鐵捲門及其他違建全部拆除，並回復騎樓功能。

騎樓鐵捲門及其他違建拆除 回復功能

此外，主要構造拆除後，雖未達前項基準範圍，但基於拆除技術或安全考量，無法完成拆除，經縣府派員勘查認定，確實已達不堪使用者，得免予繼續執行拆除。

不過，縣府強調，違章建築經認定拆除達不堪使用後，如有危害公共安全、占用公有地及妨礙公共通行、公共衛生或市容觀瞻者，仍應全部拆除。

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