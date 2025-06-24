鵝鑾鼻燈塔草原 8月迎雷鬼音樂夜

國際雷鬼樂團「Higher Rootz」由來自非洲、美洲、英國的音樂家組成，八月將在星空世界音樂會中演出。 （屏縣府提供）

2025/06/24 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府將於八月十六日、十七日下午五時起，在鵝鑾鼻燈塔草原舉辦「Higher Rootz 夏季星空世界音樂會」，結合世界音樂、草地瑜伽、專業星象導覽與親子互動，本月廿五日開放線上報名，縣府邀請旅人走進最適合仰望星空的南國海角，共度療癒身心的夏夜盛會。

星空旅遊是屏東縣最新推動的旅遊型態，恆春半島擁有視野遼闊、低光害、無霾害的天文觀測條件，更是觀賞南十字星的最佳地點，加上屏縣十大觀星場域有九處都在恆春半島，吸引不少遊客專程來觀星；配合恆春建城一百五十週年，屏東縣府今年推出「來恆春擁抱宇宙」活動，每月都有不同的觀星主題，場場爆滿。

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8/16、8/17舉辦免費觀星音樂會

縣府文化處說，觀星音樂會八月迎來雷鬼音樂夜，受邀演出的國際雷鬼樂團「Higher Rootz」由來自非洲、美洲、英國的音樂家組成，他們將非洲豐富音樂傳統與雷鬼節奏完美融合，音樂充滿生命力與感染力，超越語言障礙、打破文化界線帶來一場既能搖擺身體、也能啟發心靈的夏夜音樂饗宴。

除了音樂主舞台，現場並邀請屏東星空大使施世治率領天文協會，提供專業望遠鏡導覽解說，陪伴民眾一同觀星，並安排有獎徵答，答對者有機會獲神秘小禮物。

每場限額500人 6/25起線上報名

縣府表示，兩場夏季星空世界音樂會均免費參加，每場限額五百人，廿五日中午十二時起開放網路線上預約報名，事先報名才能使用天文望遠鏡，詳情洽屏東縣政府文化處臉書專頁與活動專屬網站。

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