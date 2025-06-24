滿州滿茶古道秘境 見證林業歷史

隱身恆春半島的「滿茶古道」，是一條串連歷史、自然與人文的秘境步道。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/24 05:30

途經林試所「里德苗圃」 台灣林業起點「第一號母樹園」所在地

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕隱身恆春半島的滿州鄉「滿茶古道」，是一條串連歷史、自然與人文的秘境步道，這條三公里古道橫跨豬朥脨山，途經林業試驗所恆春研究中心「里德苗圃」，不僅是昔日滿州學童翻山上學的路徑，更是台灣林業起點「第一號母樹園」的所在地；墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）近年透過社區推廣這條綠色隧道，成了火紅私密景點。

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肯氏南洋杉、福木大道 林相豐富

滿茶古道途經日治時期設立「里德苗圃」，一九○二年田代安定在此創建「第一號母樹園」，古道沿途肯氏南洋杉高聳入雲，福木大道濃蔭蔽日，與本地植物交織成豐富林相，宛如一座天然生態教室，這些異國樹種不僅見證早期林業試驗的輝煌，更為古道增添獨特的歷史況味，讓旅人彷彿漫步於百年時光長廊。

制高點遠眺滿州谷地與大、小尖山

曾因風災荒廢的滿茶古道，經滿州觀光促進會與墾丁國家公園、林業試驗所攜手修復，重現昔日風華，從港口吊橋啟程，沿著古道拾級而上，太平洋與茶園的壯麗景致一覽無遺，步道制高點可遠眺滿州谷地與大、小尖山，涼風徐來，令人心曠神怡，古道的修復不僅重塑地景，更喚醒在地人文記憶，展現社區與自然共生的動人篇章。

滿州觀光促進會指出，當年學生都是走路上下學，用方巾包課本和便當綁在腰間，沿途採集羅望子、毛柿、香果、芭樂等水果，塞進衣服，到學校再跟同學交換，放學就沿路撿木柴回家，如今帶遊客踏上這條道路，除了勾起滿滿的回憶，也能讓遊客感受滿州鄉的文化溫度。

墾管處透過社區推廣 變新興景點

墾管處表示，滿茶古道的終點，是令人驚艷的福木林蔭大道，濃密樹蔭形成綠色隧道，帶來清涼舒適的漫步體驗，沿途還可品嚐恆春特有「大果藤榕」愛玉，甘甜清爽的滋味，為旅程增添消暑風情，無論是尋根林業歷史，還是沉浸自然懷抱，滿茶古道以其獨特的生態與人文魅力，成為恆春半島不可錯過的新興景點。

古道為管制區域，民眾不可自行前往，須先與墾管處或滿州觀光促進會聯繫導覽行程。

隱身恆春半島的「滿茶古道」，是一條串連歷史、自然與人文的秘境步道。（記者蔡宗憲攝）

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