原民族語單詞賽 台東南王國小獲季軍

由原住民族委員會主辦的「第10屆原住民族語言單詞競賽全國決賽」，台東南王Puyuma花環實驗小學Semalaw奪瀕危語別組國小組季軍。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/24 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕由原住民族委員會主辦的「第十屆原住民族語言單詞競賽全國決賽」，於廿一到廿二日在台灣師範大學舉行，十五個縣市共一一三支中小學隊伍，台東縣派出十三支隊伍參賽，南王Puyuma花環實驗小學Semalaw勇奪瀕危語別組國小組季軍、新興國小S&L「新」勢力，獲一般語別組國小組八強、關山國中關中布農為一般語別組國中組八強。

縣府原住民族行政處指出，此次代表台東參賽的學校包含新興國小、南王國小、利嘉國小、土坂國小、知本國中、卑南國中、海端國中、關山國中與池上國中等九所學校，選手們歷經初賽選拔與密集訓練，在比賽現場展現穩定的語感與反應能力，每個都是族語小天才。

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此次隊伍組成成員皆為初次參賽，特別的是新興國小S&L「新」勢力和去年冠軍隊伍屏東縣望嘉勇士隊多次戰成平手，歷經三次延長賽之後又加開特殊延長賽仍旗鼓相當，最終在手寫搶答賽，以一題之差與四強擦肩而過；同樣，關山國中關中布農和對手勢均力敵，在加開延長賽中最終以一題之差落敗。

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