蘭嶼7/12黑小米豐收祭 保種復育有成

蘭嶼種植的黑小米。 （記者黃明堂攝）

2025/06/24 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼特有種的黑小米因栽培不易，曾面臨滅種危機，經台東區農業改良場協助保種復育有成，得以在島上穩定種植；蘭嶼鄉公所舉辦「黑小米豐收祭」，系列活動已展開，將在七月十二日進行慶典，邀請民眾在夏季前來蘭嶼作客，感受傳統的南島風情。

特有種產物 達悟族重要穀糧

蘭嶼鄉公所秘書謝春英說，豐收祭在蘭嶼原本是各部落自行舉辦的祭儀，因文明的進入，約卅年前才開始有部落聯合舉行，召集者必須是德高望重的已婚男性，禁忌相當多，才能確保家族興盛；在蘭嶼，小米的價值高過所有農作物，因為它有豐富營養，在飢荒的時候，是重要糧食，婦人生小孩也吃小米粥以充沛奶水。

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蘭嶼鄉野銀社區是蘭嶼黑小米發源地，社區發展協會說，在祈福祭典中，黑小米是非常重要的主角之一，是達悟族重要穀糧，也是慶典祈福聖物。因為它是蘭嶼島特有種產物，也是能夠長久保存的穀物，僅有貴賓或很重要的朋友才會獲得此等珍貴伴手禮。

農改場異地保種 確保種原延續

台東區農業改良場場長陳信言說，蘭嶼特有種的黑小米栽培不易，產量原本就不多，且島上颱風多，一次颱風就可能讓尚未熟成的黑小米盡毀，處於絕種危機中，因此，農改場協助選拔優良易植品系，提高抗病力，再將種子送給族人種植，已成功復育，可穩定栽培，且為避免颱風滅種，還進行了異地保種計畫，場內保有五十公斤的種子，可以確保種原延續。

野銀部落 假日舉辦主題市集

蘭嶼鄉野銀社區發展協會理事長曾佑雄表示，今年規劃黑小米豐收祈福祭系列活動，透過與在地農民、手工藝者、婦女團體、青年返鄉者等共同合作，整合部落及地方資源，凝聚居民共同發揚與延續黑小米文化。即日起到七月十二日每週六、日在野銀部落活動廣場有主題市集與表演活動，並於七月十二日舉辦黑小米豐收祭，完整展現文化意涵。

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