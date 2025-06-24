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    社頭公所停車場 半小時30元惹民怨

    社頭火車站前公所委託業者經營的停車場，原本公告停車半小時30元（左圖），引起民眾不滿，公所擔心民怨擴大，緊急用紅紙貼住「收費價格」（右圖），並表示將再研議。（記者顏宏駿攝）

    社頭火車站前公所委託業者經營的停車場，原本公告停車半小時30元（左圖），引起民眾不滿，公所擔心民怨擴大，緊急用紅紙貼住「收費價格」（右圖），並表示將再研議。（記者顏宏駿攝）

    2025/06/24 05:30

    火車站前 委託民間業者經營

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭火車站前停車收費竟比員林火車站和彰化高鐵站還貴！社頭火車站因汽車停車位不足，站前約二百公尺有一塊「公園及停車場」用地，公所委託民間業者作為收費停車場，傳出業者開價半小時三十元，「打破南彰化停車行情」，民眾抱怨「鄉下地方，為什麼收都市價格？」、「把鄉民當肥羊宰」。

    民眾不滿 公所表示將再研議

    公所擔心民怨擴大，緊急用紅紙貼住「收費價格」。公所表示，該停車場的營運時間和收費標準還要再研擬，這是廠商施工後，自行就把停車價格公告，但實際的價格還要再研議，因為廠商的作業疏失，造成民眾的誤會，公所發現，立即用紅紙蓋住，防止誤會擴大。

    這塊停車場近三百坪，屬於都市計畫內之「公園暨停車場用地」，多年來是附近居民的「免費」停車場，但上週五公所委託民間停車業者進場施工，民眾才知「免費停車福利」恐要告終。

    引起最大爭議的是停車告示牌公告「半小時三十元」，相當於車子停上一天（廿四小時）就要一千四百四十元，民眾直呼「政府搶錢！」，附近民眾怨言四起，有民眾說，南彰化最熱鬧的員林市，路邊停車一小時才廿元，假日有不少觀光客的北斗鎮停一天才四十元，就算高鐵站附近，停一天也才一百元，社頭是鄉下地方，採「超高收費」實在說不過去。

    目前「半小時三十元」已用紅紙貼住，公所表示，該停車場的營運時間和收費標準還要再研議、討論，目前尚未定案。

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