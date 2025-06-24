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    琉璃蟻入侵八卦山 咬到又痛又癢

    琉璃蟻沿著管線入侵果園與住家。（彰縣府提供）

    琉璃蟻沿著管線入侵果園與住家。（彰縣府提供）

    2025/06/24 05:30

    成群結隊攻佔果園、農田、住家、公園 造成農損、民眾困擾

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今年雨水多，隨著節氣「夏至」剛過，天氣熱爆，彰化縣八卦山沿線鄉鎮市這一個月來陸續傳出蟻害災情，一種體型細小、呈黑色的「疣胸琉璃蟻」（又稱琉璃蟻）大舉出沒，成群結隊攻佔果園、農田、住家、公園等地，造成農損與人身危害，農民與居民苦不堪言。

    琉璃蟻爬滿荔枝園 影響採摘、生長

    「人被咬到又痛又癢！」彰化市一名住在荔枝園附近的李姓民眾無奈地說，每到黃昏，琉璃蟻就出現在家門口，孩子被咬到整晚睡不好。當地果農也說，目前荔枝開始進入採摘，沒想到琉璃蟻大量入侵果樹，一邊採果還得提防被咬，手套也擋不住，皮膚搔癢、紅腫難過，既干擾採收工作，蟻害也讓果樹生長受阻，影響產量。

    面對蟻害橫行，農業處農務暨植物保護科長黃松欽指出，琉璃蟻出沒與環境有關，乾旱水源不足下，琉璃蟻要大舉擴散比較困難，相對若雨水充沛、環境濕潤，琉璃蟻就會大舉出沒，今年雨水真的比去年同期多，造成這波危害。

    縣府、彰師大 研發無毒用藥速鉤蟻

    為協助農民與民眾對抗蟻害，彰化縣政府農業處與彰化師範大學林宗岐教授合作，研發無毒環境用藥「速鉤蟻」，雖然過去因琉璃蟻不屬農業害蟲，無法申請農藥登記補助，但好消息是，環境部已同意協助申登，並開放特定區域試驗，一旦核准就能全面投入使用。

    農業處指出，目前國內對琉璃蟻的防治仍缺乏統一權責，農業部只處理造成農損的蟲害，環境部認為應由民眾自防，衛福部也未將琉璃蟻列為傳染病媒介，地方政府難以統一資源調度，防治工作陷入三不管地帶，因應琉璃蟻肆虐，建議農民可優先從防治琉璃蟻的共生害蟲著手，並加強環境整潔、移除雜物、修剪果樹，減少琉璃蟻棲息環境。針對琉璃蟻常從竹竿、水管等物品爬入室內，民眾可在蟻群活動路徑處，使用核准的環境用藥建立阻隔帶，避免被蟻害攻陷。

    因應琉璃蟻災情擴大，縣府農業處與中央官員、民代一起進入八卦山實地查勘，觀察蟻害發生情形。（彰縣府提供）

    因應琉璃蟻災情擴大，縣府農業處與中央官員、民代一起進入八卦山實地查勘，觀察蟻害發生情形。（彰縣府提供）

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