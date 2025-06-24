校事會議案件多 學校難負荷籲廢除

南投縣家長會長協會、校長協會、教育產業工會及縣議員林儒暘、簡千翔、林友友等人，疾呼中央檢討目前的校事會議制度。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/24 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕校事會議二○二○年上路後，只要家長、學生有投訴檢舉，學校就要召開校事會議，南投縣家長會長協會昨與校長協會、教育產業工會合辦記者會強調，學校要處理的案件多、調查繁瑣，老師人人自危，學校變調查單位，辦學變辦案，建議廢除校事會議，要保障學生權益可改用其他方式來取代該制度。

南投縣家長會長協會理事長許福能表示，南投縣很多學校都充斥檢舉、申訴案，家長非但未感受到這個制度希望做到的更安全友善校園，且烏龍案件時有所聞，被檢舉接受調查的老師在未定案前被排除在教學現場，學生無所適從。

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南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖則指出，調查案件已快成學務處公文主力，幾乎無法負荷。南投縣校長協會理事長陳國俊也說，校事會議立意雖好，但未考慮學校的資源運作，造成學校極大負擔，老師人人自危，且老師之間互相攻擊，學生被調查時驚恐，家長也驚惶，建議中央能廢除校事會議，改用其他方式來取代。

應邀與會的縣議員林儒暘、簡千翔、林友友，也認為家長和學生的投訴檢舉多，校事會議開不完，造成的亂象，讓讓學校變調查單位，學生甚至會有炫耀性的投訴心理和做法，中央應檢討該制度和做法。

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