竹山台3丙線設測速桿 7月起雙向開拍

竹山鎮往紫南宮的台3丙線，該路段4.7K測速照相桿將在7月起對雙向車輛取締超速。（記者劉濱銓攝）

2025/06/24 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮往來集集鎮的省道台三丙線，是前往知名廟宇竹山紫南宮的聯外道路之一，惟該路段寬闊筆直，去年至今年發生多起死傷車禍，南投縣警察局為此設置測速照相桿，將在七月一日起開拍，該路段速限五十公里，雙向都會抓超速，用路人務必依速限行駛，維護交通安全。

台三丙線是溝通竹山、集集的重要道路，可串聯集集攔河堰、集集獅頭山登山步道，同時也是通往竹山紫南宮的聯外道路之一，由於當地路段筆直、沿線居民較少，導致往來車輛容易因環境空曠，車流相對單純而超速。

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紫南宮聯外道 去年至今多起死傷車禍

警方表示，該路段因附近仍有果園工寮與住戶，去年九月與今年二月，就陸續發生二起死亡車禍，且都是行人遭車輛高速撞擊致死。

去年該路段也發生兩起人員受傷車禍，以及三起車輛受損車禍，甚至今年也再發生二起車輛受損車禍，顯示該路段為高風險易肇事路段。

照相桿設在4.7ｋ 速限50公里

警方指出，該路段因事故頻傳，加上未有相關測速照相設備，為維護當地交通安全，七月起設置在該路段四．七K的測速照相桿將啟用，速限五十公里，並對雙向車輛展開超速取締。此次設置測速取締設備，不僅是基於事故統計資料與路況特性，也經由實地會勘並與當地里民取得共識，設置目的是要提醒用路人減速慢行，提升行車警覺，做好速度管理，以保護行人與其他汽、機車駕駛安全。

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