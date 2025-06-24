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    國際志工到新開部落 體驗六龜山茶

    國際志工親手為六龜新開社區長輩奉上一杯溫暖的山茶，體會人與人之間的深厚情誼。（高市農業局提供）

    國際志工親手為六龜新開社區長輩奉上一杯溫暖的山茶，體會人與人之間的深厚情誼。（高市農業局提供）

    2025/06/24 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕六龜新開部落「暑期國際志工農村探索營」今年吸引近百名美日等國大專生參加，體驗泡茶禮儀，並為社區長輩奉上一杯溫暖山茶，與在地新發國小共創一場夏日漫遊行動。

    高雄市農業局推動「區域整合根留農村活動計畫」，透過青年創意與國際志工參與，讓農村旅遊不再是走馬看花，而是文化的深度體驗。樹德科技大學NPO中心主任曾英敏表示，六龜新開部落自二○二二年推出國際學生體驗營活動，今年有美、日、歐洲和東南亞等近百名大專生參加。

    農業局表示，首梯次活動聚焦六龜山茶，安排專人導覽解說六龜山茶的歷史與特色，並實際體驗泡茶禮儀，由國際志工為長輩奉上山茶，體會人與人的深厚情誼。

    志工走入社區新發國小，與學童展開互動，活動以山茶為主軸，分組進行四格漫畫創作、AI應用教學、雙語口說訓練和體育共玩課程，透過「看圖說故事」及英語練習，創作獨特茶園世界。

    農業局長姚志旺表示，新開部落透過國際交流，結合人文、地景與產業資源，設計多元的志工服務與農村體驗，讓社區長者、學童與國際志工都能在這場交流中受益。

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