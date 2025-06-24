抓亂丟菸蒂 一年多開罰破千萬

環保局於超商旁路燈桿設置菸蒂盒，減少民眾任意丟棄菸蒂。（記者陳文嬋攝）

2025/06/24 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市加強取締亂丟菸蒂，近一年多開罰八千多件破千萬元，環保局攜手店家廣設六五六處菸蒂桶改善；環保局強調，菸蒂含有塑膠微粒難以分解，請勿亂丟以免污染環境。

環保局去年環境衛生裁處一．七萬多件，以亂丟菸蒂最多，今年前五個月比去年同期增加三成七仍居冠，更比查獲孑孓、違規廣告物、髒亂點多，連清潔隊清理水溝，也常清出許多菸蒂。

請繼續往下閱讀...

男90分鐘丟15根 罰7件8400元

官員透露，一名蔡姓男子因心情不好，連兩天於左營區文莊路與文奇路口，抽完菸後隨地亂丟菸蒂，九十分鐘亂丟十五根菸蒂，環保局審酌蔡男違規行為具有時間與空間密接性，基於比例原則併罰七件共八四○○元。

環保局分析檢舉熱點大多於店家前、騎樓地，甚至是橋下道路，有兩人於前鎮區漁港路高速公路尾高架橋下方停車場抽完菸亂丟菸蒂，各挨罰四件共四八○○元，凸顯檢舉達人無所不在，民眾守法最重要。

環保局於車站、公有停車場等，並與店家合作，如餐廳、超商等，總計六五六處設置菸蒂桶，減少民眾任意丟棄菸蒂，並舉辦多場說明會，邀集里長及志工隊參加，宣導菸蒂不落地。

環保局表示，菸蒂含有塑膠微粒難以分解，請民眾不要亂丟水溝、海灘，務必丟到垃圾桶，讓菸蒂得以收集，循一般廢棄物處理，避免污染環境，違者依法開罰一二○○至六千元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法