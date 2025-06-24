壽山動物園FUN暑假 12歲以下免費

來自六福村的非洲獅「布蕾」。（壽山動物園提供）

2025/06/24 05:30

假日延長開園至傍晚六點半 來自六福村獅、虎等新成員亮相

〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園暑假再祭出全國十二歲以下兒童免費入園的超值優惠，假日並延長開園時間至傍晚六點半；來自新竹縣關西六福村野生動物園的孟加拉虎、非洲獅、美洲野牛等新成員，也將於七月起正式與民眾見面。

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與台灣昆蟲館辦「蟲林探險」特展

壽山動物園今年暑假準備一系列活動，與台灣昆蟲館攜手打造「蟲林探險」特展，將台灣昆蟲館內收藏的各式昆蟲，移至動物園的解說教育中心，並於七、八月份的每週六、日，加碼舉辦多場精彩講座，主題涵蓋「甲蟲王者—世界兜蟲簡介」、「盔甲武士—世界鍬形蟲簡介」、「昆蟲躲貓貓—昆蟲擬態和偽裝」以及「我不是昆蟲—認識節肢動物」等，讓親子能獲得豐富的昆蟲知識。

迎接暑假到來，壽山動物園園區親水廣場特別設置「暑假期間限定」的狐獴充氣裝置藝術，讓大門口的迎賓大使狐獴巨大化、萌度也極大化，是親子拍照打卡最佳地點。

園方指出，日前從六福村遠道而來的動物新朋友，包括美洲野牛「阿梅」、孟加拉虎「阿生」和「二妞」，及非洲獅「布蕾」，也預計在七月起正式在園區展場亮相；七月廿七日上午十點在孟加拉虎展場旁、八月十日上午十點在非洲獅展場旁，將分別由照養老虎及獅子的保育員親自揭秘動物的生活點滴。

觀光局長高閔琳強調，暑假是親子同遊動物園的季節，今年續推全國十二歲以下兒童免費入園的超值優惠，假日並延長開園時間至傍晚六點半（最後售票時間為下午五點半），邀請大小朋友一起來動物園FUN暑假。

來自六福村的孟加拉虎「二妞」探索環境。（壽山動物園提供）

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