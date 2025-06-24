曾文水庫垂釣 南水分署：劃定許可範圍

情人吊橋周邊為曾文水庫的許可垂釣範圍。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/24 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕曾文水庫前天發生十三歲莊姓少年釣魚時疑落水溺斃案件，水庫釣魚安全性引起民眾關注。水利署南區水資源分署表示，在曾文水庫劃設合法垂釣區，不 過，事故地點茄苳腳碼頭並未在合法範圍；資深釣客表示，夏季水庫水位上升，危險性提高，建議民眾釣魚時結伴同行，若發生事故才能及時救援。

情人吊橋、嘉義農場與風吹嶺

彰化縣莊姓父子前天到曾文水庫釣魚，莊父上午十點多發現兒子不見蹤影，遍尋不著，下午四點向警方報案，消防隊員晚上七點多發現少年遺體；檢警昨天相驗，少年外觀無外傷，有生前落水表徵，將於明天解剖釐清死因。

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大埔人：水位高投竿易被草卡住

南水分署副分署長林玉祥表示，曾文水庫劃定許可垂釣範圍包括情人吊橋、嘉義農場與風吹嶺等處，嚴禁在船筏、浮具上垂釣，隨著水位升降，釣魚點也會變動，請民眾注意自身安全。

大埔地方人士指出，水庫內有合法付費釣魚平台，使用者以遊客居多，岸旁劃設的垂釣區利用率也不高；水庫水位愈低愈好釣，隨水位升高，魚兒上鉤機率降低，且原本岸邊的小樹、草叢沒入水中，投竿時容易被卡住，釣客若要排除，不慎就會落水，若被水中的草叢困住，易有生命危險。

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