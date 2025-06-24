嘉市西區全民運動館 二期建羽桌球館

嘉市西區全民運動館預計明年九月營運，二期將興建羽桌球館。（記者林宜樟攝）

2025/06/24 05:30

設置10座羽球場及10座桌球場 打造運動產業園區

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市西區全民運動館預計明年第一季竣工，九月營運，二期工程規劃興建西區羽球館，發展為運動產業園區，市府在本次議會臨時會提出追加預算九一二萬多元，預計投入一一六二萬多元經費進行規劃設計；昨議會聯審追加預算，多位市議員建議將羽球館正名為「羽球桌球綜合球館」，並邀集羽桌球專業人士參與規劃討論及審查，確保球場設計符合使用需求。

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逾900萬追加預算 議會臨時會聯審

市府教育處長郭添財表示，市府進行西區全民運動館周邊整體規劃，設計興建羽球館，設置十座羽球場及十座桌球場，希望形成運動產業園區，帶動民眾運動風氣；羽球館依體育署規定進行初步編擬經費，場地數量、地面材質、燈光及牆壁背景色彩等，將請桌球、羽球協會人士參與，進行完善規劃，並以具辨識度方式命名。

市議員王浩及張秀華說，日前西區全民運動館上梁，有民眾反映全民運動館綜合球場地面應使用PU材質，以符合羽球運動使用需求，這次規劃興建羽桌球館，請市府邀集專業人士參與審查，確保符合使用需求；市議員陳家平表示，現在匹克球球友增多，建議可納入規劃匹克球場地

。

邀桌球、羽球協會人士 參與規劃

市議員鄭光宏說，西區全民運動館綜合球場因籃球、排球及羽球均會使用該場地，可鋪設木地板，羽桌球館專用球場地面則使用PU材質，以符合球員使用需求，他也要求球場規劃設計需符合比賽規範，不僅做為一般休閒運動使用，還可舉辦正式賽事；市議員傅大偉指出，羽球運動易被燈光、牆壁背景色彩等因素影響選手判斷，必須注意設計，並建議規劃置物空間及休息區。

另外，郭添財表示，西區全民運動館統包工程變更設計案追加預算科目一萬元，預計明年再編列一四五二萬元，將以總計一四五三萬元經費，針對西區全民運動館周邊意象、滯洪池及澆灌系統進行規劃及工程施做。

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